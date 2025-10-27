ETV Bharat / state

மயிலாடுதுறையில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் மத்திய குழு ஆய்வு!

மயிலாடுதுறையில் உள்ள நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மத்திய குழுவிடம் ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த், எம்.பி சுதா உள்ளிட்டோர் நெல்லின் தன்மைகள் குறித்து விளக்கினர்.

நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல்லை ஆய்வு செய்த மத்திய குழுவினர்
நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல்லை ஆய்வு செய்த மத்திய குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் இன்று மத்திய குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு 39,640 ஹெக்டேரில் குறுவை சாகுபடி பயிரிடப்பட்டு, இதுவரை 39,549 ஹெக்டேரில் அதாவது 99.77 சதவீதம் அறுவடை முடிவடைந்துள்ளது. அதற்காக, மாவட்டம் முழுவதும் 144 அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு இதுவரை 1,20,354 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, 1,01,672 மெட்ரிக் டன் நெல் பாதுகாப்பாக நகர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கொள்முதல் நிலையங்களில் இருப்பில் உள்ள 18,683 மெட்ரிக் டன் நெல் பாதுகாப்பாக மூடி வைக்கப்பட்டு, நகர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்தாண்டு மகசூல் அதிகம் என்பதால் உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்ய முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக மயிலாடுதுறையில் கடந்த வாரம் பெய்த கனமழையில், விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. மேலும், அறுவடை செய்ய முடியாத நெல்மணிகளும் மழையில் நனைந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கொள்முதல் நிலையங்களில் உள்ள நெல்லில் நாளுக்கு நாள் ஈரப்பதம் அதிகரித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மயிலாடுதுறையில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், 17 சதவீதம் ஈரப்பதத்தை 22 சதவீதமாகத் தளர்த்த வேண்டும் என விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்ற தமிழக அரசு மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியது. தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் நெல்லின் ஈரப்பதம் குறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய அரசு உத்தரவிட்டதன் பேரில், பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

அதனடிப்படையில் இன்று (அக்.27) மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் தாலுகா கந்தமங்கலம் பகுதியில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் இந்திய தானிய சேமிப்பு மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் துணை இயக்குநர் பி.கே.சிங்க் தலைமையில் ஷோபித் சிவாச், ராகேஷ் பரலா ஆகியோர் அடங்கிய மத்திய குழுவினர் நேரில் பார்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, நெல் மாதிரிகளையும் மத்திய குழுவினர் சேகரித்து எடுத்து சென்றனர்.

இதற்கிடையே, ஆய்வு மேற்கொண்ட அதிகாரிகளிடம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த், எம்.பி சுதா மற்றும் வேளாண் துறை அதிகாரிகள் நெல்லின் தன்மைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர். பின்னர், நெல்லின் ஈரப்பதம் குறித்து அதிகாரிகளிடம் எடுத்துரைத்த விவசாயிகள், தங்களுக்கு ஏற்படும் பேரிழப்புகள் குறித்தும் தெரிவித்தனர். இதைத் தொடர்ந்து கிழாய், பழையபாளையம், ஆக்கூர் உள்ளிட்ட அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

குறிப்பாக, அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் விவசாயிகள் கொண்டு வந்த நெல்மணிகளின் மாதிரிகளை ஆய்வு செய்த பின்னர், விவசாயிகளிடம் நெல்லின் ரகம் என்ன? எத்தனை நாட்களாக கொட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது? தற்போது நெல் ஈரப்பதம் எவ்வளவு? விவசாயிகளின் கோரிக்கை என்ன என்பது குறித்து விவசாயிகளிடம் கேட்டறிந்த மத்திய குழுவினர், இது குறித்து மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்ய உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த், “மயிலாடுதுறையில் உள்ள நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் இன்று ஆய்வு செய்த மத்திய குழுவினர், அதற்கான அறிக்கையை 7 முதல் 10 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்க உள்ளனர்” என தெரிவித்தார்.

