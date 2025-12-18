ETV Bharat / state

வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாவிட்டால் 2011-ல் ஏற்பட்ட நிலை தான் - திமுகவுக்கு, மின் ஊழியர் அமைப்பு 'வார்னிங்'

24 மணி நேரமாக பணியாற்றும் மின்சார வாரிய தொழிலாளர்களுக்கு எதையுமே இந்த அரசு செய்யவில்லை என்று தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பினர்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் 2011-ல் திமுகவுக்கு ஏற்பட்ட நிலை மீண்டும் ஏற்படும் என தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மின்வாரியத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள், பொறியாளர்கள், ஒய்வூதியர்களின் நீண்டகால காேரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று (டிச.18) சென்னையில் போராட்டம் நடத்தினர். இதில் பணியில் உள்ள மற்றும் ஒய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பின் தலைவர் கண்ணன், "தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணியாற்றி வரும் பணியாளர்கள், ஓய்வூதியர்களின் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள் உள்ளன. மின்சார வாரியத்திற்கு கடந்த 5 ஆண்டுகளாக 20 அம்சக் காேரிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக வைத்து வருகிறோம். அதில், முதன்மையாக 42 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பது.

தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பின் தலைவர் கண்ணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அனல், புனல் மின்நிலையங்கள், காற்றாலை என பிரிவு அலுவலகங்களில் 15 ஆண்டாக ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்களை அடையாளம் கண்டு மின்சார வாரியம் நேரடியாக தினக்கூலி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அரசு செவிசாய்க்கவில்லை. 9316 கேங்மேன்களுக்கு கள உதவியாளர்களாகப் பதவி உயர்வு அளிக்க வேண்டும்.

1.12.2023 முதல் வழங்க வேண்டிய ஊதிய உயர்வு குறித்து போராட்டத்திற்கு பிறகு நேற்று தான் அழைத்து பேச்சுவார்த்தையை துவங்கி உள்ளனர். இந்த நிலையில், ஜனவரி மாதம் தேர்தல் காலம் துவங்கிவிடும். அப்போது அரசு எங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு செவி சாய்க்குமா? என்பதை அமைச்சர் விளக்க வேண்டும்.

ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை செயல்படுத்த டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது. அதனை மின்சார வாியமே கேரளாவை போன்று Capex திட்டத்தின் மூலம் நடைமுறைபடுத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 3 கோடியே 50 லட்சம் மின் நுகர்வோர்களும், விவசாயிகளும் பாதிக்கப்படுவர். யாருக்குமே இலவச மின்சாரம் என்பது கிடைக்காது.

ஒய்வு பெற்றவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தொகைகளையும், அடிப்படையில் மருத்துவச் செலவு மீட்பு தொகையையும், குடும்ப நல நிதி ரூ.5 லட்சத்தை முன் தேதியிட்டு வழங்கிட வேண்டும். அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை ரூ.25 லட்சம் வழங்குவது போல் மின்வாரிய பணியாளர்களுக்கு அமல்படுத்த வேண்டும். திமுக தேர்தல் வாக்குறுதி 193-ல் கூறப்பட்டுள்ளவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: இளம் பெரியார் தகுதி உதயநிதிக்கு உள்ளது - அடித்து சொன்ன கி.வீரமணி

அரசாணை 100 முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள அநீதிகளைக் களைந்து புதிய ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் வரும் ஜனவரி மாதம் தேர்தல் நெருங்க உள்ள நிலையில், மிக கடுமையான போராட்டத்திற்கு செல்ல நேரிடும். அப்போராட்டத்தின் மூலம் 2011-ல் திமுக அரசு என்ன பாடம் கற்றதோ அந்த பாடத்தை மீண்டும் கற்கும் நிலை ஏற்படும்.

24 மணி நேரமாக பணியாற்றும் மின்சார வாரிய தொழிலாளர்களுக்கு எதையும் செய்யவில்லை. ஆனால், அரசு ஊழியர்களுக்கு செய்துள்ளனர். ஜனவரி மாதம் இறுதிக்குள் முடிவு எடுக்காவிட்டால் பிப்ரவரி மாதம் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து மிக நீண்ட நெடிய போராட்டத்திற்கு நாங்கள் செல்வோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ELECTRICITY EMPLOYEES DEMAND
மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு
மின்வாரிய ஊழியர்கள் போராட்டம்
DMK
ELECTRICITY EMPLOYEES PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.