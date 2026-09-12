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விடுமுறையால் ஓய்வூதியம் வழங்குவதில் தாமதம்; செப்.14 முதல் வழங்க நடவடிக்கை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

செப்.11 முதல் செப்.14 வரை மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கு தொடர் விடுமுறை என்பதால், தேசிய பாதுகாப்பு திட்ட பயனாளிகளின் ஓய்வூதியப் பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்று தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 6:57 PM IST

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சென்னை: மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால், சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் பயன்பெறுவோருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி முதல், ஓய்வூதியம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "தமிழ்நாடு அரசின் முன்னோடித் திட்டங்களில் ஒன்றான சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் முதியோர், மாற்றுத் திறனாளிகள், விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்டவர்கள், வேளாண் தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பயனடைந்து வருகிறார்கள். எனவே, 12 வகையான திட்டங்களின் கீழ் மொத்தம் 35,37,372 பயனாளிகள் ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர்.

இவர்களில், சுமார் 15,56,674 ஓய்வூதியப் பயனாளிகளுக்கு ஆகஸ்ட் 2026 மாதத்திற்கான ஓய்வூதியத் தொகை (செப்டம்பர் 2026-இல் வழங்கப்படும்) அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் ஏற்கெனவே வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தேசிய சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ், இந்திய அரசின் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம், இந்திரா காந்தி தேசிய விதவையர் ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் இந்திரா காந்தி தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகிய மூன்று திட்டங்களின் கீழ் சுமார் 19,20,858 பயனாளிகள் ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர்.

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மேற்காணும் திட்டங்களின் கீழ் ஆகஸ்ட் 2026 மாதத்திற்கான (செப்டம்பர் 2026-ல் வழங்கப்படும்) ஓய்வூதியத் தொகையை, இந்திய அரசால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள SNA-SPARSH நிதிப் பரிவர்த்தனை தளத்தின் மூலம் இம்மாதம் முதல் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டங்களின் பயனாளிகளுக்கான ஓய்வூதியப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு, மத்திய அரசின் பங்களிப்புத் தொகைக்கான ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், 11.09.2026 முதல் 14.09.2026 வரை மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கு தொடர் விடுமுறை என்பதால், மேற்குறிப்பிட்ட திட்டங்களுக்கான ஓய்வூதியப் பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

எனவே, சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற்று வரும் பயனாளிகள், தங்களது ஓய்வூதியத் தொகை வரவு வைக்கப்படுவதில் ஏற்படும் தாமதம் குறித்து அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை. இந்த ஓய்வூதியத் தொகை 14.09.2026 முதல் உரிய முறையில் வழங்குவதற்கான தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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