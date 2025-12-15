முல்லைப் பெரியாறு அணையில் மத்திய கண்காணிப்பு குழு ஆய்வு
முல்லைப் பெரியாறு அணையில் மத்திய கண்காணிப்பு துணைக் குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
தேனி: முல்லைப் பெரியாறு அணையின் உறுதித்தன்மை, பராமரிப்புப் பணிகள் குறித்து, தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய இயக்குநர் கிரிதர் தலைமையில் மத்திய கண்காணிப்பு துணைக் குழுவினர் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
முல்லைப் பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு தொடர்பாக தேசிய அளவிலான நிபுணர் குழுவை அமைக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்படி, தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் சார்பில் 7 பேர் கொண்ட கண்காணிப்புக் குழுவை மத்திய அரசு கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நியமித்தது. இந்த குழுக்கள் பருவநிலை காலங்களில் அணையை ஆய்வு செய்து பாதுகாப்பு, உறுதித்தன்மை குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும்.
அதன்படி, கண்காணிப்பு குழு கடந்த மார்ச் மாதம் 22 ஆம் தேதி தங்கள் முதல் ஆய்வையும், கடந்த மாதம் 10 ஆம் தேதி இரண்டாவது ஆய்வையும் மேற்கொண்டது. இந்நிலையில், தங்களது மூன்றாம் கட்ட ஆய்வை இன்று (டிச.15) முல்லைப் பெரியாறு அணையில் கண்காணிப்பு குழு மேற்கொண்டது.
மத்திய நீர்வள ஆணைய செயற்பொறியாளரும், துணைக் கண்காணிப்பு குழுவின் தலைவருமான கிரிதர் தலைமையில், மதுரை கோட்ட சிறப்பு கண்காணிப்பு பொறியாளர் ஷாம் இர்வின், முல்லைப் பெரியாறு சிறப்பு கோட்ட செயற்பொறியாளர் செல்வம், கேரளா அரசின் சிறப்பு பிரதிநிதிகள், கேரள நீர்ப்பாசனத் துறை கட்டப்பன டிவிஷன் கண்காணிப்பு பொறியாளர் லெவின்ஸ் பாபு, கேரள நீர் பாசனத் துறை மேலாண்மை பொறியாளர் கோஷி ஆகிய இரு மாநில அதிகாரிகள் அடங்கிய கண்காணிப்பு குழுவினர் முல்லைப் பெரியாறு அணையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இவர்கள் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள தேக்கடி படகுத் துறைக்கு சென்று, அங்கிருந்து முல்லைப் பெரியாறு அணை பகுதிக்கு படகில் புறப்பட்டுச் சென்றனர். இந்த கண்காணிப்புக்கு குழுவினர் பிரதான அணை, பேபி அணை, சுரங்க பகுதி, நீர் வழி போக்கிகள், மதகுகளை இயக்கி பார்த்தல் உள்ளிட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள உள்ளனர். பின்னர் குமுளியில் உள்ள கண்காணிப்புக் குழு அலுவலகத்தில் துணைக் குழுவினர் ஆலோசனை நடத்தி ஆய்வு குறித்து அறிக்கையை உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் மேற்பார்வைக் குழு ஒப்படைக்கவுள்ளது.