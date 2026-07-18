ETV Bharat / state

திருமாவளவன் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அமைச்சராக இருந்திருப்பார் - மத்திய இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே

சமூக நீதிக்கு எது வேண்டுமென்றாலும் என்னை கேளுங்கள், அதனை உடனே நிறைவேற்றுகிறேன் என முதலமைச்சரை சந்தித்து பேசுகையில் தெரிவித்ததாக மத்திய இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே கூறியுள்ளார்.

மத்திய இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே
மத்திய இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 11:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மக்களவை உறுப்பினர் திருமாவளவன் எங்களுடன் வந்திருந்தால் 25 வருடங்களுக்கு முன்பே அமைச்சராக இருந்திருப்பார் என மத்திய இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே கூறியுள்ளார்.

சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில் இந்திய குடியரசு கட்சியின் சார்பில் 'சமூக நீதி சங்கமம் 2026' நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் அக்கட்சியின் தலைவரும், மத்திய இணை அமைச்சருமான ராம்தாஸ் அத்வாலே கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

அப்போது பேசுகையில், “இந்திய குடியரசு கட்சியை தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளில் வளர்த்து எடுக்க வேண்டும். நான் தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் போது தன்னை அறியாமல் மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. நான் இளைஞராக இருக்கும் போது அதிகாரம் பெறும் வாய்ப்பு இல்லை.

அதை பெறுவதற்கு இளைஞர்களையும் அனைத்து தரப்பட்ட மக்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டனர். அவர்களை திருமாவளவன் சிறப்பாக வழி நடத்தியுள்ளார். அது தற்போது பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. நான் மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும், அவர் மக்களவை உறுப்பினராகவும் பதவி வகித்து வருகிறோம்.

திருமாவளவன் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்னுடன் சேர்ந்திருந்தால், அப்போதே அவரை சமூக நீதிதுறை அமைச்சராக மாற்றி இருப்பேன். தற்போது த.வெ.க ஆட்சியில் வன்னியரசு அந்த பதவியில் இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் 8,000 கலப்புத் திருமணங்கள் நடைபெற்றுள்ளன.

இருப்பினும் அந்த திருமணங்களில் ஆணவப் படுகொலை நடக்கிறது. ஆணவக் படுகொலை நடக்காமல் தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் வைத்துள்ளேன்.

இன்றைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் சந்தித்து பேசுகையில், 8 கோடி மக்களுக்கும் நீங்கள் தான் முதலமைச்சர். தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன உதவி வேண்டும் என்றாலும் என்னைக் கேளுங்கள். அதனை நான் செய்து தருகிறேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளேன்.

பிற்படுத்தப்பட்ட நலத்துறை அமைச்சர் மற்றும் சமூக நீதித்துறை அமைச்சரை இன்றைக்கு சந்தித்தேன். அப்போது என்னிடம் அவர்கள் சில கோரிக்கையை வைத்துள்ளனர். அவை அனைத்தும் உடனே சரி செய்வதாக அவர்களிடம் வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளேன்.

இதையும் படிங்க: புதுப்பொலிவுடன் ஜொலிக்கும் சென்னை பூங்கா, குன்னூர் ரயில் நிலையங்கள்

சமூக நீதிக்கு எது வேண்டுமென்றாலும் என்னை கேளுங்கள், அதனை உடனே நிறைவேற்றுகிறேன் என முதலமைச்சரை சந்தித்து பேசுகையில் தெரிவித்தேன்” என கூறியுள்ளார். மேலும் இந்த நிகழ்வில் இந்திய குடியரசு கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

CENTRAL MINISTER RAMDAS ATHAWALE
ராம்தாஸ் அத்வாலே
CENTRAL MINISTER MET CM VIJAY
CHENNAI
RAMDAS ATHAWALE THIRUMAVALAVAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.