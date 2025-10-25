ETV Bharat / state

செங்கல்பட்டு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மத்திய குழு ஆய்வு! நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை!

நெல் கொட்டப்பட்டு 15 நாட்களுக்கு மேல் ஆகியும் இதுவரை கொள்முதல் செய்யப்படாததால் கடந்த சில தினங்களாக பெய்த கனமழையால் நெல்மணிகள் முழுவதுமாக நனைந்து சேதம் அடைந்துள்ளன.

ஆய்வு செய்த மத்திய குழுவினர்
ஆய்வு செய்த மத்திய குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 4:30 PM IST

செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மத்திய குழுவினர் இன்று ஆய்வு செய்தனர். அவர்களை சந்தித்த விவசாயிகள் மத்திய அரசும், மாநில அரசும் இணைந்து நிவாரணம் வழங்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் நடப்பு 2025-2026ம் ஆண்டிற்கான குறுவை பருவ நெல் கொள்முதல் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி 1839 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடம் இருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி உள்ள நிலையில், விவசாயிகளிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல்லின் ஈரப்பதம் அளவை 17 சதவீதம் முதல் 22 சதவீதம் வரை அதிகரிக்க தமிழ்நாடு அரசு கடந்த 19.10.2025 அன்று மத்திய அரசிடம் அனுமதி கோரி இருந்தது. இதனைத் தொடந்து மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ள நெல்லின் ஈரப்பதத்தின் அளவை ஆய்வு செய்ய 3 நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிபுணர்கள் குழு இன்று (25.10.2025) முதல் தமிழ்நாட்டில் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ள நெல்லின் ஈரப்பதம் குறித்து மாவட்டந்தோறும் ஆய்வு செய்ய உள்ளது. அந்தவகையில் இன்று (அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி) செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட ஒரகடம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை மத்திய குழு ஆய்வு மேற்கொண்டது.

மாவட்ட ஆட்சியர் சினேகா தலைமையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மத்தியக் குழுவினர் ஒரகடம் கிராமத்தில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் குவியல் குவியிலாக கொட்டப்பட்டிருந்த நெல்லை கண்டு அதிர்ந்தனர். மேலும் கொட்டி வைக்கப்பட்ட நெல் சேதமடைந்து காணப்பட்டன.

இந்த நெல் கொட்டப்பட்டு 15 நாட்களுக்கு மேல் ஆகியும் இதுவரையிலும் கொள்முதல் செய்யப்படாததால் கடந்த சில தினங்களாக பெய்த கனமழையால் நெல்மணிகள் முழுவதுமாக நனைந்து சேதம் அடைந்தன. இதனால் விவசாயிகளின் வேதனையை அறிந்து மீதமுள்ள நெல்லை தமிழக அரசு கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கேட்டுக் கொண்டனர்.

இதையடுத்து அழுகிய நெல்மணிகளை மத்திய குழுவினர் எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். மழையால் சேதமடைந்த நெல்மணிகளை வைத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து நிற்கும் விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசும், மத்திய அரசும் இணைந்து நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

மேலும் தமிழக அரசு ஒவ்வொரு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கும் தனித்தனி வைப்பு அறைகள் அமைத்து தந்து மழையில் நனையாமல் பாதுகாக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

