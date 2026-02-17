ETV Bharat / state

செயற்கையான நிதி நெருக்கடியை மத்திய அரசு ஏற்படுத்துகிறது: தங்கம் தென்னரசு விமர்சனம்

தமிழகமே பெருமை கொள்ளும் வகையில் பல்வேறு தொலைநோக்கு திட்டங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளது என தங்கம் தென்னரசு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தங்கம் தென்னரசு (கோப்புப்படம்)
தங்கம் தென்னரசு (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 17, 2026 at 1:47 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் செயற்கையான நிதி நெருக்கடியை மத்திய அரசு ஏற்படுத்துவதாக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் விரைவில் தேர்தல் அறிவிப்பு வரவுள்ள நிலையில், இடைக்கால பட்ஜெட்டை தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சட்டப் பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார். அப்போது அவர், "தமிழகத்திற்கு தேவையான நிதியை கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே மத்திய அரசு முறையாக விடுவிக்க மறுக்கிறது. பாஜக ஆளும் மாநிலங்களுக்கு நிதியை தேவைக்கு அதிகமாக கொடுக்கும் மத்திய அரசு, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களுக்கு போதுமான நிதியை வழங்குவதில்லை. மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.9500 கோடியை நிதியை இன்னும் விடுவிக்கவில்லை

குறிப்பாக மத்திய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள திட்டங்களுக்கான நிதியை கூட விடுவிக்க ஆளும் பாஜக அரசு மறுத்து வருகிறது. செயற்கையான நிதி நெருக்கடியை மத்திய அரசு ஏற்படுத்துகிறது. தமிழ்நாடு மின்பகிர்மான கழகத்திற்கு சுமார் ரூ.15 ஆயிரம் கோடி இழப்பீட்டு் நிதியை இன்னும் வழங்கவில்லை.

மத்திய அரசின் தமிழகத்திற்கான வரி பங்கீடு ரூ.62 ஆயிரம் கோடியாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, ஒருங்கிணைந்த கல்வி இயக்கத்திற்கு ரூ.3,548 கோடி, ஜல்ஜீவன் திட்டத்திற்கு ரூ.3,112 கோடியை மத்திய அரசு தராமல் காலம் கடத்தி வருகிறது.

2026-27 மொத்த வருவாய் செலவினங்கள் ரூ.3.93 லட்சம் கோடியாக உள்ளது. ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் நடப்பு நிதியாண்டியில் தமிழகத்திற்கு ரூ.9,600 கோடி இழப்பு ஏற்படும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2025-26 மத்திய பட்ஜெட்டில் அரசின் வரிப் பங்கு திருத்த மதிப்பீடுகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் அது மாநில அரசுகளின் மீது எதிரொலிக்கும்.

தமிழ்நாடு வெல்லும்

வறுமை ஒழிக்கும் போரை இந்த அரசு துவங்கியுள்ளது. கடைக்கோடி தமிழரும் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி பயணத்தில் பங்கு பெறும் சூழலை உருவாக்கி உள்ளோம். தமிழகத்தின் வளர்ச்சி முதல்வர் ஸ்டாலினால் வழி நடத்தப்படுகிறது. நாட்டிற்கே வழிகாட்டும் கடமையினை மிகுந்த பொறுப்புணர்வுடன் செயல்படுத்தி வருகிறோம்.

ஏஐ உள்ளிட்ட துறைகளில் இளைஞர்கள் வளர திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு வருகிறது. உணவு உற்பத்தியில் தமிழகம் வரலாறு காணாத வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. இந்தியாவின் 2ஆவது பெரிய பொருளாதார மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. தமிழகமே பெருமை கொள்ளும் வகையில் பல்வேறு தொலைநோக்கு திட்டங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளது" என்றார்.

