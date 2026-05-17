பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை மத்திய அரசு கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும்; இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வலியுறுத்தல்

இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு நிதி வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஒடுக்கப்பட்டோர் இயக்கம் தமிழ் மாநில குழுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன்
Published : May 17, 2026 at 7:28 PM IST

தஞ்சாவூர்: பெட்ரோல், டீசல், கியாஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்தி, அவற்றை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தஞ்சையில் இன்று (மே 17) இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு ஒடுக்கப்பட்டோர் இயக்கத்தின் தமிழ் மாநில குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் கலந்து கொண்டார்.

கூட்டத்திற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், மக்களின் எதிர்பார்ப்புபடி நல்லாட்சி தர வேண்டும். ஒரு புதிய அரசு நிலைபெறுவதற்கு நாட்கள் ஆகும். தனது கொள்கை, நடைமுறைகளில் அவற்றை முன்னெடுப்பதில் காலநேரம் தேவைப்படும். எனினும், அரசின் மிக முக்கியமான இலாகாக்கள் இன்னும் ஒதுக்கப்படாமல் இருக்கிறது. அதுகுறித்து கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

நாங்கள் அரசை வெளியில் இருந்து ஆதரிப்போம், அரசுக்கு உழைக்கும் மக்களின் கோரிக்கைகளை முன்மொழிவோம். தமிழகத்தின் நலன் சார்ந்த கோரிக்கைகளையே முன்மொழிவோம். எங்களை பொறுத்தவரை அரசு தமிழகத்தின் நலன் மற்றும் உரிமைகளில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.

வருகின்ற ஜூன் 12 ஆம் தேதி, காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட வேண்டும். அதேபோல், விவசாயிகளின் பயிர் கடன்களை அரசுகள் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். மத்திய அரசு அதற்கான மானியங்களை வழங்கி உதவிட வேண்டும். கிடப்பில் இருக்கிற நிதிகளை தங்கு தடையின்றி தர வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பெட்ரோல், டீசல் விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது. இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில், தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு நிதி வழங்க வேண்டும். பெட்ரோல், டீசல், கியாஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்தி அவற்றை அரசு கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும்" என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு

மேற்காசிய நாடுகளில் நிலவும் தொடர் பதற்றம் காரணமாக இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு உள்ளிட்டவற்றின் விலை விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி மே 15 ஆம் தேதி பெட்ரோல் விலை லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூ. 2.83-ம், டீசல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 2.86-ம் உயர்த்தப்பட்டது.

