மூன்றே ஆண்டுகளில் முடிகிறதா த.வெ.க ஆட்சி? ‘ஒரே நாடு; ஒரே தேர்தல்’ இந்த ஆட்சிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா?
சட்ட சிக்கல், நிர்வாக குளறுபடி, மாநிலங்களில் ஆட்சியில் இருப்பவர்களின் கடும் எதிர்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' என்ற பேச்சு கன்னித்தீவாக நீண்டு வருகிறது.
Published : August 26, 2026 at 8:12 AM IST
By சுதாகர் பழனிவேல்
1971-ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்திய அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு வார்த்தையாக 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' உள்ளது என்றால் அது மிகையல்ல. ஆட்சியில் இருப்பவர்களிடம் இருந்தோ அல்லது எதிர்க்கட்சியில் இருப்பவர்களிடமிருந்தோ இதற்கான ஆதரவு என்பது கடந்த 50 ஆண்டுகளை கடந்து, இன்றும் இருந்து வருகிறது.
ஆனாலும் சட்ட சிக்கல், நிர்வாக குளறுபடி, மாநிலங்களில் ஆட்சியில் இருப்பவர்களின் கடும் எதிர்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' என்ற பேச்சு கன்னித்தீவாக நீண்டு வருகிறது.
ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்றால் என்ன?
இந்தியாவில் 28 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் என மொத்தம் 543 மக்களவை இடங்கள் உள்ளன. அதேபோன்று இந்தியா முழுவதும் 4,123 சட்டமன்ற இடங்கள் உள்ளன. மாநிலங்களில் உள்ள சட்டமன்ற இடங்களுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தேர்தல் நடைபெறும். அதபோன்று மக்களவைக்கும் 5 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை தேர்தல் நடைபெற்று வருவது, தற்போது வரை உள்ள நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது.
ஆனால், நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு 1952, 1957, 1962-ஆம் ஆண்டுகளில் 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' என்ற அடிப்படையில் நாடாளுமன்றத்திற்கும், சட்டமன்றங்களுக்கும் ஒன்றாக தேர்தல் நடைபெற்றது. 1971-க்கும் பிறகு அதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போனது.
மத்திய அரசிடம் அறிக்கை சமர்பிப்பு
இந்த நிலையில் மத்தியில் 2014-ஆம் ஆண்டு மத்தியில் பாஜக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்ததில் இருந்து 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' என்ற நடைமுறையை எப்படியாது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம், மாநிலங்களின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு உள்ளிட்ட பல்வேறு சட்ட சிக்கல் இருப்பதால், எதையும் எளிமையாக செய்து முடிக்கும் மத்திய பாஜக அரசுக்கு இது பெரிய தலைவலியாக மாறியுள்ளது.
கடந்த இரண்டு முறை ஆட்சியில் இருந்தபோதும் இந்த விவகாரத்தில் பெரிய அளவில் முன்னெடுப்புக்களை செய்ய முடியாத நிலையில் இருந்த மத்திய அரசு, இந்த முறை 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' என்ற நடைமுறையை சாத்தியப்படுத்த அதிகப்படியான ஆர்வத்தை காட்டி வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: 2029-இல் 'ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' சாத்தியம் - நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுத் தலைவர் பி.பி. சவுத்ரி தகவல்
இதன் ஒருபகுதியாக, 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' தொடர்பாக ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் மத்திய அரசு உயர்மட்ட குழுவை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைத்தது. அந்த குழு பரிந்துரையின் அடிப்படையில், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' திட்டத்தின் ஆரம்ப புள்ளியாக, அரசியலமைப்பு 129-வது சட்ட திருத்த மசோதாவை மக்களவையில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது.
இந்த மசோதா அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதா என்பதால், இதை நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு தேவைப்படும். ஆனால், மசோதா அறிமுகப்படுத்தபட்டவுடனே எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்பால் மக்களவை போர்க்களமானது.
நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு ஆய்வு
இதனால் மத்திய அரசு இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவுக்கு அனுப்பியது. பாஜக மக்களவை உறுப்பினர் பி.பி.சவுத்ரி இதன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, மொத்தம் 31 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழுவினர் இது தொடர்பாக ஆய்வு செய்து வந்தனர். இந்த கூட்டம் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் நடைபெற்றது. அப்போது காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இந்த மசோதாவை எதிர்ப்பதாக கருத்து தெரிவித்தன.
குறிப்பாக "ஒரே நேரத்தில் மத்தியிலும், மாநிலங்களிலும் தேர்தல் என்பது கூட்டாட்சி தன்மைக்கு விடப்படுகின்ற சவால்" என காங்கிரஸ் எம்.பி பிரியங்கா காந்தி கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனால் இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு பேசிய நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு தலைவர் பி.பி.சவுத்ரி, 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' தொடர்பாக பல்வேறு தரப்பினருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு விட்டோம். 99% பேர் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். மற்றவர்களும் இதற்கு ஆதரவு கொடுத்தால் 2029-ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போதே இதை அமல்படுத்தலாம்" எனத் தெரிவித்தார்.
ஆட்சி கலைப்பு சிக்கல்கள்
ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலில் மிக முக்கிய சிக்கலாக இருப்பது மத்தியிலோ அல்லது மாநிலங்களிலோ ஆளும் அரசுகள் பெரும்பான்மை பலத்தை இழந்துவிட்டால், அடுத்து என்ன? என்பது விடை தெரியாத கேள்வியாக தொடர்கிறது. அதற்கு 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' அமல்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு அரசியலமைப்பு சிக்கலையும் பலரும் காரணமாக குறிப்பிடுகிறார்கள்.
1959-ஆம் ஆண்டு அப்போதைய கேரள முதல்வர் நம்பூதிரிபாட்டின் ஆட்சியை பல்வேறு காரணங்களை குறிப்பிட்டு அப்போதைய பிரதமர் நேரு கலைத்தார். தொடர்ந்து சில மாதங்கள் கேரளாவில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்ப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் தேர்தல் நடைபெற்று வேறு ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது.
இந்த காரணங்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டு மத்தியில் ஆட்சியில் உள்ளவர்கள் இந்த 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' பேச்சை எடுக்கும்போதெல்லாம் மாநிலங்களில் பொறுப்பில் உள்ள கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மத்திய ஆட்சியாளர்களின் எண்ணத்தை நீர்த்துப்போக செய்தனர்.
இதனால், கடந்த 55 ஆண்டுகளாக 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' என்பது நிறைவேற்ற முடியாத கனவாக மத்தியில் ஆட்சியில் இருப்பவர்களுக்கு இருந்து வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் காங்கிரஸ், பாஜகவின் நிலைப்பாட்டை எதிர்த்து வரும் நிலையில், மாநில கட்சிகளின் முடிவுகள் அரசியல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் திமுக-தவெக நிலைப்பாடு
இந்த விவகாரத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாடு என்பது கடந்த காலங்களில் மத்திய அரசின் முடிவுக்கு எதிரானதாகவே இருந்து வந்தது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது நிறைவேற்ற முடியாத ஒன்று, மக்களின் வரிப்பண விரயம் மட்டுமே இந்த திட்டத்தால் நடைபெறும் எனக்கூறி ஆரம்பத்திலேயே மத்திய அரசின் இந்த திட்டத்திற்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.
ஆனால், தற்போது ஆட்சி அதிகாரத்தை இழந்து தவித்து வரும் நிலையில், தற்போது திமுக என்ன நிலைப்பாட்டில் உள்ளது என்பது? தற்போது வரை கணிக்க முடியாத ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது. அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' நடைமுறைக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
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அதேபோன்று தவெக இந்த விவகாரத்தில் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கும் என்பது அரசியல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. முதல் முறையாக தமிழகத்தில் தனித்து இதுவரை யாரும் பெறாத வாக்கு சதவீத்தை பெற்று ஆட்சியில் இருக்கும் தவெக, மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டை ஆதரித்து, மூன்று ஆண்டுகளில் தங்களின் பதவி பறிபோவதை ஏற்பார்களா? அல்லது மத்திய அரசுக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பார்களா? என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் மிக முக்கியமானது அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் பல்வேறு மாநிலங்களின் நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தல்கள். குறிப்பாக அடுத்த ஆண்டு உ.பி, உத்தரகாண்ட், கோவா, பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 7 மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
அதேபோன்று 2028-இல் ம.பி, ராஜஸ்தான், கர்நாடகா, தெலங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த மாநிலங்களில் காங்கிரஸ், மாநில கட்சிகள் செல்வாக்காக உள்ள நிலையில், மத்திய அரசின் விருப்பத்துக்காக தங்களின் ஆட்சி ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகளில் பறிபோவதை ஏற்பார்களா? என்பதும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
5 தசாப்தங்களாக முடியாத ஒரு காரியத்தில் வெற்றிபெற, மத்திய பாஜக அரசு சிரத்தை எடுத்து பல்வேறு அரசியல் முன்னெடுப்புக்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆனால் 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' நடைமுறைக்கு அரசியலமைப்பு திருத்தம் தேவைப்படுவதால், பாஜக இந்த மசோதாவை எளிதாக நிறைவேற்ற முடியுமா? என்ற கேள்வி எழாமல் இல்லை.