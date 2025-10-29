ETV Bharat / state

''ரூ.2.70 கோடி ஜிஎஸ்டி கட்டுங்க சார்...'' - அதிர்ச்சியில் உறைந்த செங்கல் சூளை தொழிலாளி!

ராஜ்குமார் சென்னை பல்லாவரத்தில் ஏஎம்ஆர் டிரேடர்ஸ் என்ற நிறுவனம் நடத்தி வருவதாகவும், இதற்கு 2 கோடியே 76 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 898 ரூபாய் வரி செலுத்த வேண்டும் என்று கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கூலித்தொழிலாளி ராஜ்குமார்
கூலித்தொழிலாளி ராஜ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 6:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் விநாயகபுரம் பகுதியை சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளிக்கு ரூ.2.70 கோடி ஜிஎஸ்டி செலுத்துமாறு மத்திய அரசு கடிதம் அனுப்பிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தோல் ஏற்றுமதியில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம்பாடி பகுதிகள்.

இந்த நிலையில், ஆம்பூரை அடுத்த வெங்கடசமுத்திரம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட விநாயகபுரம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் ராஜ்குமார். அதே பகுதி செங்கல் சூளையில் கூலி வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கு, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், செங்கல்பட்டில் உள்ள ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில் இருந்து ஒரு கடிதம் வந்துள்ளது.

அந்த கடிதத்தில், ராஜ்குமார் சென்னை பல்லாவரத்தில் ஏஎம்ஆர் டிரேடர்ஸ் என்ற நிறுவனம் நடத்தி வருவதாகவும், இதற்கு 2 கோடியே 76 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 898 ரூபாய் வரி செலுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த செங்கல் சூளை தொழிலாளியான ராஜ்குமார் செய்வதறியாமல் திகைத்து, இது குறித்து உமராபாத் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதை தொடர்ந்து உமராபாத் காவல் துறையினர் இது குறித்து திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் புகார் அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தி அனுப்பி உள்ளனர்.

கூலித்தொழிலாளி ராஜ்குமார்
கூலித்தொழிலாளி ராஜ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து ராஜ்குமார் கூறுகையில், ''நான் கூலி வேலை செய்து வருகிறேன். என்னுடைய ஆதார் கார்டு மற்றும் பான் கார்டு ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி சிலர் என்னுடைய பெயரில் போலியான நிறுவனம் நடத்தி 2 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மோசடி செய்துள்ளனர். இது குறித்து அதிகாரிகள் உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதையும் படிங்க: மறைந்தும்... மறையாத 'கவிஞர் வாலி''!

ஆம்பூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கூலித் தொழிலாளிகளை குறி வைத்து தொடர்ந்து சில கும்பல் அவர்களின் ஆதார் கார்டு மற்றும் பான் கார்டை பயன்படுத்தி பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்து வருவது தொடர்கதையாகி வரும் நிலையில் இது குறித்து அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

TIRUPATHUR WAGE WORKER
CENTRAL GOVERNMENT
மத்திய அரசு கடிதம்
கூலித்தொழிலாளிக்கு ஜிஎஸ்டி கடிதம்
GST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.