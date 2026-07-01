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'சேலம் ஜவுளி பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை' - தமாகா நிர்வாகி விளக்கம்

சேலம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கப்படுவது தொடர்பான விவகாரத்தில் மத்திய ஜவுளித் துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசனுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மாவட்டத் தலைவர் சுசீந்திரகுமார் பேட்டி
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மாவட்டத் தலைவர் சுசீந்திரகுமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 5:52 PM IST

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சேலம்: சேலம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை என்று மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங், ஜி.கே.வாசனுக்கு அனுப்பியிருந்த கடிதத்தை சுட்டிக் காட்டி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சேலம் மேற்கு மாவட்டத் தலைவர் சுசீந்திரகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சேலம் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட ஜாகிர்அம்மாபாளையம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதற்கு பொதுமக்கள், விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து பல்வேறு போராட்டங்களையும் நடத்தி வந்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் சார்பிலும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றிருந்தனர்.

சமீபத்தில் டெல்லியில் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங்கை நேரில் சந்தித்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், சேலம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கக் கூடாது என்று கோரி கோரிக்கை மனுவை வழங்கியிருந்தார். இதையடுத்து, ஜி.கே.வாசனுக்கு மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங், ஜி.கே.வாசனுக்கு பதில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், "சேலம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை. இனியும் அனுமதி வழங்காது" என்று உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பினை வரவேற்றுள்ள சேலம் மாவட்ட மக்கள், விவசாயிகள் மற்றும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகிகள், மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சருக்கும், ஜி.கே.வாசனுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினைத் தெரிவித்துக் கொண்டனர்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சேலம் மேற்கு மாவட்டத் தலைவர் சுசீந்திரகுமார், "சேலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜவுளி பூங்காவில் கலர் யார்ன் யூனிட் எனப்படும் சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதற்கு சிலர் முயற்சி செய்தனர். இதையடுத்து, பொதுமக்கள், விவசாயிகள் ஒருங்கிணைந்து "நீர் ஆதார பாதுகாப்பு இயக்கம்" என்ற அமைப்பை உருவாக்கினர்.

சேலம் மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் எந்த பகுதியிலும் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கக் கூடாது. சாயப்பட்டறையால் நீராதாரம் பாதிக்கப்படும். அத்துடன் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி பல்வேறு கட்ட போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் பங்கேற்றிருந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், "சேலம் ஜவுளிப்பூங்காவில் எக்காரணத்தைக் கொண்டு சாயப்பட்டறைகள் வர விடமாட்டேன். இது குறித்து மத்திய, மாநில அரசுகளிடம் எடுத்துக் கூறி அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வேன்" என்று உறுதியாகக் கூறியிருந்தார். அதன் அடிப்படையில், டெல்லியில் ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங்கை நேரில் சந்தித்து சேலம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கக் கூடாது, சாயப்பட்டறை அமைப்பதற்கு பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றனர் போன்றவற்றை ஜி.கே.வாசன் எடுத்துக் கூறினார்.

இதையடுத்து, இம்மாதம் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசனுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில் சேலம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்கவில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மத்திய அரசு, மாநில அரசிடம் விளக்கம் கேட்டது. அதற்கு மாநில அரசோ, நிர்வாக கட்டிடம் மட்டுமே கட்டப்பட்டுள்ளது. வேறு எந்த பணிகளையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்று குறிப்பிட்டு கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளனர்.

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ஜி.கே.வாசன் இந்த கடிதத்தை அனுப்பி சேலம் மாவட்ட மக்களின் நீராதாரம் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தியினை ஊடகங்கள் வாயிலாக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் படி அறிவுறுத்தினார். அதன் அடிப்படையில், செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் மூலம் தெரிவித்துள்ளோம்.

சாயப்பட்டறை விவகாரம் இத்துடன் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும். மாற்றுத்தரப்பினர், தனி நபர்கள் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக தங்களது தொழிலை விரிவுப்படுத்துகிறோம் என்ற பெயரில் மாற்று ஏற்பாடுகளுக்கு முயற்சி செய்தால் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும், பொதுமக்களும், விவசாயிகளும் ஒன்றிணைந்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தினை நடத்துவோம். எனவே, இனி இந்த பிரச்சனை சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கக் கூடாது. மத்திய அமைச்சருக்கும், ஜி.கே.வாசனுக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என்றார்.

TAGGED:

சேலத்தில் ஜவுளிப் பூங்கா
மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை
சாயப்பட்டறைகள்
TAMIL MAANILA CONGRESS
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