திரூவாரூர் புறவழிச்சாலை திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்; ரூ.1427.61 கோடி ஒதுக்கீடு

திருவாரூர் புறவழிச்சாலை திட்டத்திற்கு ரூ.1427.61 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சாலைப்போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 14.9 கிமீ நான்கு வழிப் புறவழிச்சாலை அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

திருவாரூர் நகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் நான்கு வழிப் புறவழிச்சாலைக்கு ரூ.1427.61 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, NH-83 (நாகை-தஞ்சை) வழித்தடத்தில் 14.9 கிமீ நீளத்திற்கு நான்கு வழிப் புறவழிச்சாலை அமைக்கப்படவுள்ளது. இதுதவிர NH-129ஏ மற்றும் NH-134ஏ ஆகியவற்றில் இரண்டு கூடுதல் ரயில்வே மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன. மேலும், இந்த திட்டம் திருவாரூர் நகரை சுற்றி இருக்கும் முக்கிய தொழில் நகரங்களுக்கு பெரிய அளவில் லாபகரமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

இந்த புறவழிச்சாலை ஆதியக்கமங்கலம்-தண்டலாய் பகுதியில் இருந்து தொடங்கி அதிபுலியூர், ஆண்டிபாளையம், கிடாரம் கொண்டான், பள்ளிவாரமங்கலம், பெரும்புகழூர், எலவங்கர்குடி, அனைவடபதி காலனி உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களின் வழியாக செல்லும்.

மேலும் இந்த புறவழிச்சாலை திருச்சி, கோவை போன்ற முக்கிய தொழில் நகரங்களை காரைக்கால், நாகை போன்ற துறைமுக நகரங்களுடன் இணைக்கும். இதன் மூலம் ஏற்றுமதி பொருட்களின் போக்குவரத்து எளிதாகி, பிராந்திய பொருளாதாரம் பெருமளவில் வளர்ச்சி அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த புதிய புறவழிச்சாலை NH-23, NH-65 ஆகிய மாநில நெடுஞ்சாலைகளுடன் மேம்பட்ட இணைப்பை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக திருவாரூர் தியாகராஜ சுவாமி கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு பயணம் மிகவும் வசதியாக இருக்கும்.

திரூவாரூர் நகருக்குள் தற்போது வரை இருந்துவரும் அதிகப்படியான போக்குவரத்து நெரிசலை இந்த புதிய புறவழிச்சாலை வெகுவாக குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் நகரின் மையப்பகுதிகளில் உள்ள வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் நெரிசல் கணிசமாக குறையும். பயண நேரம் சுமார் 15 நிமிடங்கள் வரை குறையும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பல ஆண்டுகளாக தமிழக அரசின் சார்பில் இந்த புறவழிச்சாலை திட்டத்திற்கு வலியுறுத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், மத்திய அரசு தற்போது இந்த திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் பல தசாப்தங்களாக பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக இருந்து வந்த இந்த திட்டத்திற்கு தற்போது ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது.

