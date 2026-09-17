தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அனுமதி பெற்றுத்தருவதாக மோசடி நடந்ததாக வழக்கு - அன்பில் மகேஸ் நேரில் ஆஜராக சம்மன்
அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தொடர்புடைய இடங்களில் நேற்று நடைபெற்ற சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தற்போது ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
Published : September 17, 2026 at 1:36 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசிடம் அனுமதி பெற்றுத் தருவதாக கூறி மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு நாளை நேரில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளி தர உயர்வு, டிடிசிபி அனுமதி உள்ளிட்டவை பெற்று தருவதாகக் கூறி, பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் தனியார் பள்ளி உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார், சுரேஷ் மற்றும் ராஜா ஆகிய 3 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
வழக்கின் விசாரணையின் தொடர்ச்சியாக கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அப்போதைய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கு தொடர்புடைய சென்னை மற்றும் திருச்சியிலுள்ள இடங்கள், அவரது உதவியாளர்களுக்கு தொடர்புடைய இடங்கள் என மொத்தம் 9 இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நேற்று (செப்.16) ஒரே நேரத்தில் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
திருச்சி தென்னூர் அண்ணா நகரிலுள்ள அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் இல்லம், சென்னையிலுள்ள அவரது இல்லம் மற்றும் அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் சோதனை நடைபெற்றது. தியாகராய நகரில் உள்ள அவரது அலுவலகம் பூட்டப்பட்டிருந்த நிலையில் சாவி பெறப்பட்டு அலுவலகம் திறக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது.
பல மணி நேரம் நடைபெற்ற சோதனையின் முடிவில் வங்கி விவரங்கள், காசோலைகள் உள்ளிட்டவை கைப்பற்றப்பட்டதுடன், வழக்கு தொடர்பாக மொத்தம் 118 ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக குற்றப்பிரிவு போலீசார் தெரிவித்தனர். மேலும் 18 செல்போன்கள், 3 மடிக்கணினிகள், 8 பென் டிரைவ்கள், ஹார்ட் டிஸ்க் பொருத்தப்பட்ட 2 மேசைக் கணினிகள், ஒரு டேப்லெட் மற்றும் ஒரு ஆப்பிள் ஐபேட் உள்ளிட்ட மின்னணு சாதனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
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தற்போது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 118 ஆவணங்கள், வங்கி விவரங்கள், காசோலைகள், செல்போன்கள், மடிக்கணினிகள், பென் டிரைவ்கள், கணினிகள் உள்ளிட்ட மின்னணு சாதனங்களில் உள்ள தகவல்களை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சைபர் கிரைம் போலீசார் உதவியுடன் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களில் ஆய்வு செய்து இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களுக்கும் சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக நாளை ஆஜராக சம்மன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களின் ஆய்வு முடிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.