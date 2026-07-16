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தமிழகத்தில் மக்கள்தொகை சுய கணக்கெடுப்பு நாளை தொடக்கம்

முதல் கட்ட கணக்கெடுப்பில் வீடுகள் தொடர்பான கேள்விகள் இடம்பெறும். இரண்டாவது கட்ட கணக்கெடுப்பில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் விவரங்கள் சேகரிக்கப்படும்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 10:13 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் மக்கள்தொகை சுய கணக்கெடுப்பு நாளை (ஜூலை 17) தொடங்குகிறது. ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி முதல் வீடு வீடாகச் சென்று கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநரகத்தின் தலைமை கணக்கெடுப்பு அதிகாரி சுந்தரேஷ் பாபு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர்,"மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் நடைபெறுகின்றன. இருப்பினும், தமிழ்நாடு அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து அரசு அலுவலர்கள் மூலம் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.

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மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள், இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறும். முதல் கட்ட கணக்கெடுப்பில் வீடுகள் தொடர்பான கேள்விகள் இடம்பெறும். இரண்டாவது கட்ட கணக்கெடுப்பில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் விவரங்கள் சேகரிக்கப்படும்.

முதல் முறையாக, சுய கணக்கெடுப்பு வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் தங்கள் குடும்ப விவரங்களை தாங்களாகவே இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்யலாம். இந்த சுய கணக்கெடுப்பு வசதி, நாளை (ஜூலை 17) முதல் தொடங்குகிறது. ஜூலை 31 வரை இந்த சுயக்கணக்கெடுப்பு நடைபெறும். இந்தியாவில் முதல் முறையாக முழுமையான டிஜிட்டல் கட்டமைப்பில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ள ஒருங்கிணைந்த இணையதள அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில், வீடுகளின் எண்ணிக்கை, வீடுகளின் நிலை, குடிநீர் வசதி, கழிப்பறை வசதி, சமையல் எரிவாயு பயன்பாடு, மின்வசதி, இணைய வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பாக 33 கேள்விகள் மட்டுமே கேட்கப்படும்.

அதைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை வீடுவீடாக சென்று கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். சுய கணக்கெடுப்பில் பதிவு செய்தவர்கள், கணக்கெடுப்பு அலுவலர் வரும்போது, இணையத்தில் பதிவு செய்த விவரத்தை காண்பித்தால் போதுமானது.

இரண்டாம் கட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில்தான் குடும்ப உறுப்பினர்களின் முழுமையான விவரங்கள் சேகரிக்கப்படும். இந்தத் தரவுகள் தேசிய, மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் திட்டமிடல், சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சித் திட்டங்கள், கொள்கை வடிவமைப்பு மற்றும் ஆய்வுகளுக்கு முக்கிய ஆதாரமாக அமையும்.

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பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்கள் வீடுகளுக்கு வரும் கணக்கெடுப்பு அலுவலர்களுக்கு துல்லியமான தகவல்களை வழங்கி முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். மக்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் பாதுகாப்பாக கையாளப்படும்" என்றும் சுந்தரேஷ் பாபு தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CENSUS IN TAMIL NADU
SELF ENUMERATION
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு
CENSUS TO BEGIN ON AUGUST 1

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