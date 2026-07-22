மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் 1.60 லட்சம் நபர்கள் - எம். சுந்தரேஷ் தகவல்
முதல் கட்டக் கணக்கெடுப்பிற்கு முன்னதாக சுய கணக்கெடுப்பு விவரங்களை ஜுலை 17 முதல் ஜுலை 31 வரை பொதுமக்கள் தாங்களாகவே பதிவேற்றம் செய்வதற்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : July 22, 2026 at 7:51 AM IST
தேனி: மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் 1.60 லட்சம் நபர்கள் ஈடுபட உள்ளதாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநர் எம். சுந்தரேஷ் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் "மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027"-இன் முதற்கட்ட பணியாக சுய கணக்கெடுப்பு (Self Enumeration) மேற்கொள்வது தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநர் எம். சுந்தரேஷ் பாபு தலைமையில், மாவட்ட ஆட்சியர் வைத்திநாதன் முன்னிலையில் நடந்த இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநர் எம். சுந்தரேஷ் பாபு, “2027 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பான அரசாணை கடந்த ஆண்டு ஜுன் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலும் மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புக்கான ஆயத்தப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுவிட்டது.
மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளது. வீட்டுப்பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு, இரண்டாம் கட்டம் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு என இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு 2027 இந்தியாவில் முதல் முழுமையான டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பாகும்.
சுய கணக்கெடுப்பு செய்வது எப்படி
அதன்படி, முதல் கட்டக் கணக்கெடுப்பு ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதற்கு முன்னதாக 15 நாட்கள் சுய கணக்கெடுப்பு விவரங்களை ஜுலை 17 முதல் ஜுலை 31 வரை பொதுமக்கள் தாங்களாகவே பதிவேற்றம் செய்வதற்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் தாங்களாகவே se.census.gov.in என்ற இணையதளத்தில் தங்கள் விவரங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். சுய கணக்கெடுப்பின் போது, 11 இலக்கம் கொண்ட எண் (Eleven digit code) தங்கள் தொலைப்பேசி எண்ணிற்கு வரும். அதனை, தங்கள் வீடுகளுக்கு கணக்கெடுப்பாளர்கள் வரும் போது அவர்களிடம் குறிப்பிடும் போது, நாம் பதிவேற்றம் செய்த விவரங்களை சரிபார்த்து இறுதி (approve) செய்வார்கள்.
சுயக்கணக்கெடுப்பிற்கான கால அவகாசம் முடிந்த பின், ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி வரை வீட்டுப்பட்டியல் மற்றும் வீட்டு கணக்கெடுப்பிற்கான களப்பணி நடைபெறவுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைவரின் வீடுகளுக்கும் சுயக்கணக்கெடுப்பாளர்கள் வருகை தர உள்ளனர். சுய கணக்கெடுப்பு செய்யாதவர்களின் வீடுகளில் விவரங்களை சேகரிப்பார்கள். இந்த முதல் கட்டத்தில் அரசாணையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள 33 கேள்விகள் கேட்கப்படும்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் 1,60,000 நபர்கள் இப்பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். ஒரு கணக்கெடுப்பாளர் சராசரியாக 250 வீடுகளுக்கு சென்று விவரங்களை சேகரிக்க உள்ளார். தேனி மாவட்டத்தில் இதுவரை 6,500 குடும்பங்கள் சுய கணக்கெடுப்பு வசதியை பயன்படுத்தி அவர்களின் விவரங்களைப் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும், சுய கணக்கெடுப்பு வசதி குறித்த விவரங்களை பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான பல்வேறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: மக்கள்தொகை சுய கணக்கெடுப்பை ஆன்லைனில் மேற்கொள்வது எப்படி? நீங்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய விவரங்கள்
இந்த சுய கணக்கெடுப்பு வசதி முதல் முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதால், பொதுமக்கள் தாமாகவே முன்வந்து இந்த வசதியை பயன்படுத்தி தங்கள் விவரங்களைப் பதிவு செய்யவேண்டும். முதல் கட்டத்தில் சேகரிக்கக்கூடிய கேள்விகள் இரண்டாம் கட்டத்துக்கு ஒரு அடித்தளமாக அமையும்.
எனவே, கணக்கெடுப்பாளர்கள் உங்க வீட்டுக்கு வரும்போது பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சரியான தகவல்களை தர வேண்டும். மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் மூலம் நாம் சேகரிக்கக் கூடிய தகவல்கள் தான் வளர்ச்சி திட்டமிடலுக்கான அடிப்படையாக அமையும். எனவே மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு 2027 பணிகளை 100 விழுக்காடு நிறைவு செய்வதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்” என தெரிவித்துள்ளார்.