மக்கள்தொகை சுய கணக்கெடுப்பை ஆன்லைனில் மேற்கொள்வது எப்படி? நீங்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய விவரங்கள்
இந்தியாவின் 16வது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டமாக இணையதளம் வழியாக சுய கணக்கெடுப்பு செய்யும் பணி தமிழ்நாட்டில் தொடங்கியுள்ளது.
Published : July 18, 2026 at 6:22 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மக்கள்தொகை சுய கணக்கெடுப்பின் பணிகள் நேற்று முதல் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், அவரின் விவரங்களை இணையதளத்தின் மூலம் பதிவு செய்து, பொதுமக்களையும் தங்களின் தரவுகளை அளித்து சுய கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ள ஊக்குவித்தார்.
மாநிலத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்களை செயல்படுத்த முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் ஓவ்வொரு குடும்பமும் உண்மையான தகவல்களை கொடுத்து, இதை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
அதே போன்று, தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரும், பொதுமகக்ள் தங்களின் சுயவிவரக் கணக்கெடுப்பை நிறைவு செய்யுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
பொதுமக்கள் தங்களின் விவரங்களை இணையதளம் வழியாக சுயமாக பதிவு செய்ய ஜூலை 31-ம் தேதி வரை அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்றால் என்ன, அதனை இணையதளம் வழியாக எப்படி செய்ய வேண்டும், அதில் என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கப்படும், ஒவ்வொரு குடும்பமும் தர வேண்டிய தரவுகள் என்னென்ன, அப்படி தரப்படும் தரவுகள் எப்படி பயன்படுத்தப்படும், இதனால் பொதுமக்களுக்கான நன்மைகள் என்ன உள்ளிட்ட தகவல்களை இந்த பதிவில் முழுமையாக அறிந்துகொள்ளலாம்.
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்றால் என்ன?
பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்தியாவில் வாழும் பல்வேறு விதமான பின்னணி கொண்ட மக்களின் சமுக, பொருளாதார மற்றும் தற்கால வாழ்வியல் நிலை குறித்து துல்லியமாக அறிந்துகொள்ள மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முக்கியமானதாக உள்ளது.
நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்பை உருவாக்கவும், மக்களுக்கு தேவையான ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்களை வகுக்கவும், அவர்களின் வாழ்வியல் தரத்தை உயர்த்தி, ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை அடையவும் இந்த தரவுகள் இன்றியமையாத தேவையாக உள்ளது.
சென்சஸ் சட்டம் 1948 மற்றும் சென்சஸ் விதிமுறை 1990 ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உள்துறையின் கீழ் பதிவாளர் ஜெனரல் மற்றும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையர் அலுவலகத்தின் மூலம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது.
இந்தியாவில் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது 1872-ம் ஆண்டே நடைபெற்ற போதிலும், முறையான கணக்கெடுப்பு என்பது 1881 முதல் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படுகிறது. கொரோனா பாதிப்பு காரணத்தினால், 2011-ம் ஆண்டுக்கு பின்னர் கணக்கெடுப்பு நடைபெறவில்லை. தற்போது, 15 வருடங்களுக்கு பின்னர் 2027-ம் ஆண்டுக்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் நாடு முழுவதும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
2 கட்டமாக நடத்தப்படும் கணக்கெடுப்பு
வீட்டுப் பட்டியல், வீட்டுவசதிக் கணக்கெடுப்பு மற்றும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என 2 கட்டமாக கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது. முதல் கட்டமாக வீட்டுப் பட்டியல், வீட்டுவசதிக் கணக்கெடுப்பில் வீட்டின் விவரங்கள், அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், கழிப்பறை, மின்சாரம் ஆகியவை, எரிப்பொருள், இணையம், வீட்டில் இருக்கும் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள், வாகனங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்கள் சேகரிக்கப்படும்.
இரண்டாம் கட்டமாக மக்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கெடுக்கும் பணியில் குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களின் விவரங்கள், மதம், சமூகம், கல்வி, மொழி, வேலை, தொழில், மருத்துவ நிலை உள்ளிட்ட தரவுகள் சேகரிக்கப்படவுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் முதற்கட்டமாக வீட்டுப் பட்டியல், வீட்டுவசதிக் கணக்கெடுப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இணைய வழியில் சுயகணக்கெடுப்பு
வீட்டுப் பட்டியல், வீட்டுவசதிக் கணக்கெடுப்பு என்பது இரண்டு கட்டமாக நடத்தப்படுகிறது. முதலில் பொதுமக்களே தங்கள் வீட்டின் விவரங்களை அளிக்கும் வகையில் இணையதளம் வழியாக சுயமாக பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
அதன் பின்னர் வீடு வீடாக அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒருவர் வந்து அந்த விவரங்களை சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்துவர். மேலும், இணையதளத்தில் பதிவு செய்யாமல் விடுப்பட்டவர்களின் வீடுகளுக்கு அவர்கள் நேரடியாக சென்று பதிவு செய்து கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ளுவார்கள்.
இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வரலாற்றில் முதன்முறையாக இணைய வழியில் பொதுமக்களே தங்களின் வீட்டு விவரங்களை பதிவு செய்யும் முறை இந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தொழில்நுட்ப வசதியோடு மக்களே அளிக்கும் தரவுகள் மற்றும் அதிகாரிகளால சேகரிக்கப்படும் தரவுகள் என இரண்டு முறை தரவுகள் சரிபார்க்கப்படுவதினால், துல்லியமான தரவுகள் கிடைப்பதுடன், கணக்கெடுப்பு பணியும் வேகமடையும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இணைய வழியில் சுய கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ளுவது எப்படி?
சுய கணக்கெடுப்பை பொதுமக்கள் அவர்களின் வீட்டில் இருந்தப்படியே, இணைய வசதியுடன் மொபைல் போன் வழியாகவே மேற்கொள்ளலாம். ஒரு குடும்பத்தின் விவரங்களை அளிக்க ஒரு மொபைல் எண் கொண்டு ஒருமுறை பதிவு செய்து வழங்கினால் போதும்.
மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள https://se.census.gov.in/ என்ற இணையதளத்தின் மூலம் பதிவு செய்து, வீடு மற்றும் வீட்டு உபயோகத்தை சார்ந்து கேட்கப்பட்டுள்ள 33 கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து சமர்பிக்க வேண்டும்.
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இணைய வழியில் மேற்கொள்ள படிப்படியான வழிமுறைகள்
படி 1: மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.
படி 2: அதில் முகப்பு பக்கத்தில் தமிழ்நாடு மாநிலத்தைத் தேர்வு செய்து, திரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள captcha உள்ளிட்டு லாங்கின் செய்யவும்.
படி 3: அதனைத்தொடர்ந்து, குடும்ப தலைவரின் பெயர், மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடவும். இதில் கொடுக்கப்படும் குடும்பத் தலைவர் பெயரை மாற்ற முடியாது. அதே போன்று, ஒரு குடும்பத்திற்கு பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் கொண்டு மற்றொரு குடும்பத்திற்கு பதிவு செய்ய முடியாது.
படி 4: தொடர்ந்து அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 16 மொழிகளில் உங்களுக்கு ஏதுவான மொழியை தேர்வு செய்து, மொபைல் எண்ணிற்கு அனுப்பப்பட்ட OTPயை பதிவு செய்யவும்.
படி 5: பின்னர் மாவட்டத்தைத் தேர்வு செய்து, தபால் எண், கிராமம்/நகரம் ஆகிய விவரங்களை அளிக்க வேண்டும். மேலும், அதில் அளிக்கப்பட்டுள்ள மேப் வசதியுடன் உங்கள் வீடு அமைந்திருக்கும் சரியான இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
படி 6: தற்போது வீட்டை சார்ந்து கேட்கப்பட்டுள்ள 33 கேள்விகளுக்கு உண்மையான விவரங்களை அளிக்க வேண்டும்.
படி 7: அளித்த விவரங்களை சரிபார்த்து, தேவை இருப்பின் திருத்தம் மேற்கொண்டு பதிவு செய்து வைத்துகொள்ளலாம். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றால், இறுதி தேதிக்குள் Submit செய்ய வேண்டும்.
படி 8: விவரங்களை பதிவு செய்த பின்னர், சுய கணக்கெடுப்பு மேற்கொண்டதற்கான 11 இலக்கு எண் வழங்கப்படும். இந்த எண் பதிவு செய்த மொபைல் எண்ணிற்கும், மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் அனுப்பப்படும்.
படி 9: இந்த 11 இலக்கு எண்ணை, வீட்டிற்கு கணக்கெடுக்க வரும் நபரிடம் கொடுத்து தரவுகளை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
எந்த மாதிரியான வீடு, வீட்டின் தளம், சுவர்கள் எதில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது, எத்தனை அறைகள் உள்ளன, சொந்த வீடா, வாடகை வீடா, வாழும் தன்மையில் உள்ளதா, சேதமடைந்த வீடா, வீட்டில் எத்தனை பேர் வசிக்கிறாரக்ள், அவர்களுக்கான குடிநீர் ஆதாயம் எது, மின் தேவையை எப்படி பூர்த்தி செய்கிறார்கள், எந்த விதமான கழிவறை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள், கழிவு நீர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளதா, குளிப்பதற்கு இட வசதி உள்ளதா, எரிப்பொருள் தேவையை எப்படி நிவர்த்தி செய்கிறார்கள், வீட்டில் ரேடியோ, டிவி, இணையம், கணினி, மொபைல் போன், வாகனம் உள்ளதா, வீட்டின் பிரதானமான உணவு எது உள்ளிட்ட விவரங்கள் 33 கேள்விகளின் மூலம் சேகரிக்கப்படுகிறது.
உண்மையான தரவுகளை அளிப்பது அவசியம்
சென்சஸ் சட்டம் 1948இன் படி, குடிமக்கள் உண்மையான தாவுகளை வழங்குவது கட்டாயமாகும். ஒருவேளை பொய்யான விவரங்கள் அளிக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டால், அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்க விதிமுறைகள் வழிவகுக்கிறது. அதே போன்று, அனைத்து குடிமக்களும் கட்டாயம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்கு ஒத்துழைத்து, பங்கேற்பது கட்டாயமாகும்.
இணைய வழி பதிவின் போதும், நேரடியாக கணக்கெடுப்பவர் வரும்போதும் அவர்களுக்கு எந்தவித ஆவணங்களையும் வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடு வீடாக தரவுகள் சரிபார்க்கப்படும்
இணைய வழியில் சுய கணக்கெடுப்பு கால அவகாசம் முடிந்த பின்னர், ஆகஸ்ட் 1 முதல் 30 வரை வீடு வீடாக நேரடியாக கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெறும். அப்போது, இணையதளத்தில் சுய கணக்கெடுப்பு மேற்கொண்டபோது வழங்கப்பட்ட 12 இலக்க எண்ணை அவர்களிடம் வழங்க வேண்டும்.
இணைய வழியில் கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ளவில்லை என்றாலும், கணக்கெடுக்க வரும் நபரிடம் விவரங்களை பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
பதிவு செய்த 12 இலக்கு எண்ணை தவறவிட்டவர்கள், வீட்டிற்கு கணக்கெடுக்க வரும் நபரின் உதவியுடன் எண்ணை கண்டறிந்து கணக்கெடுப்பை நிறைவு செய்யலாம்.
ஒரு வேளை உங்கள் வீட்டிற்கு கணக்கெடுக்க யாரும் வரவில்லை என்றாலும், உங்கள் மாவட்ட கலெக்டர் அல்லது தாலுக்கா அலுவலகம் மூலம் உங்கள் பகுதிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நபர்களை தொடர்புகொண்டு கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்கலாம்.
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் போது அளிக்கப்படும் தரவுகள் அனைத்தும் பாதுக்காக்கப்படும். சென்சஸ் சட்டம் 1948 கீழ் தனிநபர்களின் விவரங்கள் யாருடனும் பகிரப்படாது.
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மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பினால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன?
- மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் மூலம் துல்லியமான சமூக, பொருளாதார நிலையை அறிந்துகொள்ள முடியும். இந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் சமூக வேறுபாடுகள், பொருளாதார நிலை கண்டிறியப்பட்டு, அதனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் திட்டங்கள், கொள்கைகள் வகுக்கப்படும்.
- புவி அமைப்பு, அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம், தொழில், கல்வி ஆகியவற்றை கண்டறிந்து புதிய தொழில் வாய்ப்புகள், கல்வி தேவைகள் ஆகியவற்றை உருவாக்க வழிவகை செய்யப்படும்.
- குறிப்பாக மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையை மேற்கொள்ளப்பட்டு, சமமான ஜனநாயக உரிமையை நிலைநாட்ட முடியும்.
- சாதி அடிப்படையிலான விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுவதால், அனைவருக்கும் சமமான சமூகதாயத்தை உருவாக்க ஏதுவாக இடஒதுக்கீடு தேவைகள் ஆராயப்படும்.
- அரசின் பொது சேவைகளான பள்ளி, மருத்துவமனை, போக்குவரத்து உள்ளிட்டவற்றை மேம்படுத்தவும், புதிதாக உருவாக்கவும் இத்தரவுகள் உதவும்.
- இத்தரவுகளின் அடிப்படையில் வரும் காலங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய துறைகள் கண்டறியப்பட்டு, அதற்கான ஆய்வை மேற்கொள்ளவும் வித்திடப்படும்.
- தனி மனித வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துடன், ஒரு நாட்டின் ஒன்றிணைந்த வளர்ச்சியை அடைய இத்தரவுகள் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.