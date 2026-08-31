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மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2027: தமிழகத்தில் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்த முதற்கட்டப் பணிகள்

2027 மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் 2-ம் கட்டமான மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு, 2027 ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் நாடு முழுவதும் நடைபெறும் என தமிழ்நாடு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 8:29 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2027ன் முதல்கடட்மாக வீட்டுப் பட்டியல், வீட்டு வசதிக் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு 2027-ன் முதல்கட்டமான வீட்டுப் பட்டியல், வீட்டு வசதிக் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இந்த கணக்கெடுப்புக்கான களப்பணிகள் ஆகஸ்ட் 1 அன்று தொடங்கியது.

வீடு வீடாகச் சென்று கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு முன்னதாக, ஜூலை 17 முதல் ஜூலை 31 வரை சுய கணக்கெடுப்புக்கான தளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. இதன்மூலம், குடியிருப்பாளர்கள் தங்களது குடும்ப விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வ மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு இணையதளம் வழியாக ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டது.

நகர்ப்புற, கிராமப்புறங்களில் முழுமையான கணக்கெடுப்பை தடையின்றி மேற்கொள்வதற்காக, மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 1.2 லட்சம் வீட்டுப் பட்டியல் பகுதிகளில் 1.15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கணக்கெடுப்பாளர்களும், 19,000 மேற்பார்வையாளர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

இந்தக் கட்டத்தில், கணக்கெடுப்பாளர்கள் 33 முக்கியக் கேள்விகளுக்கு பதில்களை சேகரித்தனர். வீட்டுச் சொத்துகள், குடிநீர், மின்சாரம், சுகாதாரம், சமையலறை வசதிகள், டிஜிட்டல் இணைப்பு போன்ற அத்தியாவசிய குடிமை வசதிகளுக்கான அணுகல் ஆகியவற்றை மதிப்பிடுகின்றன.

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1948-ம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புச் சட்டத்தின்படி, இந்த செயல்பாட்டின்போது சேகரிக்கப்படும் அனைத்துத் தனிநபர் பதில்களும் ரகசியமாக வைக்கப்படுகின்றன. இதன் இரண்டாம் கட்டமாக, மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு 2027 ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் நாடு முழுவதும் நடைபெறும் என தமிழ்நாடு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

CENSUS
FIRST PHASE WORK
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
CENSUS SECOND PHASE
TN CENSUS FIRST PHASE WORK FINISHED

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