'ஜனநாயகன்' பட விவகாரம்: சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை!
படத்தில் மதக்கலவரம் மற்றும் பாதுகாப்பு படை சின்னங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், ஜனநாயகன் படத்தை மறுஆய்வு செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருப்பதாக மத்திய தணிக்கை வாரியம் உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
Published : January 9, 2026 at 3:33 PM IST
சென்னை: ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கும்படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஜனநாயகன் படத்துக்கு தணிக்கை சான்று வழங்கக் கோரி பட தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சில நாட்களுக்கு முன்பு வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பி.டி.ஆஷா இன்று தீர்ப்பளித்தார். அதில், "திரைப்படத்துக்கு U/A சான்று வழங்க முடிவு செய்த பின் படத்தை ஆய்வு செய்த குழுவில் உள்ள உறுப்பினர் புகார் அளித்ததை ஏற்க முடியாது. இது போன்ற புகாரை ஏற்றுக் கொண்டால் எதிர்காலத்தில் அது அபாயகரமானதாகி விடும்.
ஏற்கனவே படத்தை பார்த்து தணிக்கை குழுவினர் தெரிவித்த மாற்றங்களை செய்த பின் படத்தை மறு ஆய்வு குழுவுக்கு அனுப்ப சென்சார் போர்டு தலைவருக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதனால், படத்தை மறு ஆய்வு குழுவுக்கு அனுப்ப சென்சார் போர்டு தலைவர் பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேலும், படத்துக்கு உடனடியாக தணிக்கை சான்று வழங்க வேண்டும்" என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
தனி நீதிபதி பிறப்பித்த இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக, சென்சார் போர்டு தரப்பில் தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா தலைமையிலான அமர்வில் மத்திய அரசின் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஏ.ஆர்.எல். சுந்தரேசன் முறையீடு செய்தார். முறையீட்டை ஏற்ற நீதிபதிகள், மனுவாக தாக்கல் செய்தால், பிற்பகல் விசாரிப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என தெரிவித்தனர். இதையடுத்து தணிக்கை குழு சார்பில் உடனடியாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு பிற்பகல் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஶ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தணிக்கை துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "உடனே தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. படத்தில் மத கலவரம் மற்றும் பாதுகாப்பு படை சின்னங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனால், மறு ஆய்வு குழு படத்தை மீண்டும் ஆய்வு செய்ய உள்ளது. இதை நீதிபதி கருத்தில் கொள்ளவில்லை" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் தங்கள் தரப்பு வாதங்களை முன்வைத்தனர். அதில், "ஒரு முறை படத்துக்கு சென்சார் சான்றிதழ் தரலாம் என முடிவெடுத்து விட்டு பிறகு எப்படி அனுமதி மறுக்க முடியும்? குழுவில் உள்ள உறுப்பினரே எப்படி புகார் அளிக்க முடியும் என தெரியவில்லை" என கேள்வி எழுப்பினர்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஶ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு, ஜனநாயகன் திரைப்படத்துக்கு சென்சார் சான்றிதழ் உடனே வழங்க வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தனர். மேலும், வழக்கு விசாரணையை ஜனவரி 21 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.