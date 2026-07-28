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’ஜனநாயகன்’ படத்தில் அவதூறு காட்சிகளை நீக்கக் கோரி மனு: தணிக்கை வாரியம் பதிலளிக்க உத்தரவு

ஜனநாயகன் படத்தில் பாப்பாபட்டி கிராமத்தை சாதி வெறி பிடித்த பகுதியாகவும், வன்முறை பூமியாகவும் தவறாக சித்தரித்துள்ளனர் என வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 4:29 PM IST

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மதுரை: ’ஜனநாயகன்’ படத்தில் பாப்பாபட்டி கிராமம் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில், தணிக்கை வாரியம் மற்றும் படக்குழு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

உசிலம்பட்டி தாலுகாவைச் சேர்ந்த பாப்பாபட்டி கிராம மக்கள் சார்பில் சின்னச்சாமி என்பவர், உயர்நீதிமன்ற அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், எச்.வினோத் இயக்கத்தில், நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்த படத்தின் தொடக்க மற்றும் முடிவுப் பகுதிகளில், உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள பாப்பாபட்டி கிராமத்தில் ஊராட்சி மன்றத் தேர்தல் நடைபெறுவது போலவும், அங்கு வாக்களிக்க முற்படுபவர்களின் கைகள் வெட்டப்படுவது போலவும், பள்ளிச் சிறுமிகள் மற்றும் பெண்கள் மீது வன்முறைத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவது போலவும் அப்பட்டமான பொய்யான காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பாப்பாபட்டி கிராம மக்கள் தங்களது உரிமைகளுக்காகவும், சட்டப் போராட்டங்களின் வழியிலும் போராடி வந்த வரலாற்றை மறைத்து, கிராமத்தை சாதி வெறி பிடித்த பகுதியாகவும், வன்முறை பூமியாகவும் தவறாக சித்தரித்துள்ளனர். இது கிராம மக்களின் கண்ணியத்திற்கும் நற்பெயருக்கும் களங்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் பாப்பாபட்டி கிராம மக்கள் அளித்த புகார்களை ஆய்வு செய்து, படத்தில் உள்ள அவதூறு மற்றும் வன்முறையைத் தூண்டும் காட்சிகளை உடனடியாக நீக்க வேண்டும்.

மேலும் ஆட்சேபனைக்குரிய காட்சிகள் முழுமையாக நீக்கப்படும் வரை திரைப்படத்தை திரையரங்குகளிலோ அல்லது பிற ஊடகங்களிலோ திரையிட இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும். அதேபோல் கிராமத்தின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவித்ததற்காகப் படக்குழுவினர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என கூறியிருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் சிவி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் வித்யா சாகர் ஆஜராகி, கிராமத்தை சாதி வெறி பிடித்த பகுதியாகவும், வன்முறை பூமியாகவும் படக்குழு தவறாக சித்தரித்துள்ளது ஏற்புடையது அல்ல. எனவே அந்த காட்சிகளை நீக்க உத்தரவிட வேண்டும். ஏற்கனவே இந்த படம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியான போதே மனுதாரர் தரப்பில் எங்களது ஊர் பெயரை நீக்க வேண்டும் என மனு அளித்திருந்தோம், அதை பரிசீலனை செய்யவில்லை என வாதிட்டார்.

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தொடர்ந்து மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த படத்தில் ’பாப்பம் பட்டி’ என்று தான் கிராமத்திற்கு பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ’பாப்பாபட்டி’ என்று இல்லை. மேலும் மனுதாரர் சமூக வலைதளங்களில் படத்தை பார்த்ததாக சொல்கிறார். அதுவே குற்றம், எனவே இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கோவிந்தராஜன் வாதிட்டார்.

இதனை பதிவு செய்த நீதிபதிகள், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சென்சார் தணிக்கை குழு தலைவர், மண்டல அலுவலர், படத் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணன், இயக்குநர் எச்.வினோத் ஆகியோர் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

JANA NAYAGAN DEFAMATION CASE
ஜனநாயகன் வழக்கு
மதுரை உயர்நீதிமன்றம்
பாப்பாபட்டி
JANA NAYAGAN CASE

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