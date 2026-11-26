காட்பாடியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அரசுப் பள்ளி மேற்கூரை சிமெண்ட் பூச்சு விழுந்து விபத்து - அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பிய மாணவர்கள்
கட்டுமான பணியின் தரம் குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ள பொதுமக்கள், அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து வகுப்பறையை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
Published : November 26, 2026 at 2:21 PM IST
வேலூர்: காட்பாடியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அரசுப் பள்ளியின் மேற்கூரை சிமெண்ட் பூச்சு திடீரென பெயர்ந்து விழுந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதிர்ஷ்டவசமாக மாணவர்கள் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி அடுத்த மேல்பாடி காவல்நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட வெப்பாலை ஊராட்சி, திருவலம் - பொன்னை செல்லும் சாலையில் ஸ்ரீபாதநல்லூர் கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி அமைந்திருக்கிறது.
பழைய பள்ளிக் கட்டடம் சிதிலமடைந்த நிலையில் இருந்ததால், மாணவர்களின் நலன் கருதி கடந்த 2023-2024 ஆம் ஆண்டில் புதிய பள்ளிக் கட்டடம் கட்டப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டது. புதிய கட்டடத்தில் மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வந்தனர். இந்நிலையில், நேற்று (நவ. 25) பள்ளி வகுப்பறையில் மாணவர்கள் வழக்கம் போல் அமர்ந்து படித்துக் கொண்டிருந்த போது, மேற்கூரையில் மின்விசிறிக்கு அருகே இருந்த சிமெண்ட் பூச்சு திடீரென வட்ட வடிவில் பெயர்ந்து கீழே விழுந்தது.
அப்போது மாணவர்கள் வகுப்பறையின் மற்றொரு பகுதியில் அமர்ந்திருந்ததால், விழுந்த சிமெண்ட் பூச்சு யார் மீதும் படவில்லை. இதனால் மாணவர்கள் யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை. புதிதாகக் கட்டப்பட்ட பள்ளிக் கட்டடத்தின் மேற்கூரை சிமெண்ட் பூச்சு ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயே பெயர்ந்து விழுந்த நிலையில், அதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டுமானப் பொருட்களின் தரம், கட்டுமானப் பணிகளின் தரம் மற்றும் பணிகளை மேற்பார்வை செய்த அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
அரசுப் பள்ளிகளில் ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் கல்வி பயின்று வரும் நிலையில், அவர்களின் பாதுகாப்பில் அலட்சியம் காட்டப்படக் கூடாது என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் உடனடியாகப் பள்ளிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், மேற்கூரை சிமெண்ட் பூச்சு பெயர்ந்து விழுந்த வகுப்பறையைப் பயன்படுத்தாமல் மூடுவதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனையடுத்து, இச்சம்பவம் தொடர்பாக மேல்பாடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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புதிதாகக் கட்டப்பட்ட அரசுப் பள்ளிக் கட்டடத்திலேயே இதுபோன்ற சம்பவம் நிகழ்ந்திருப்பது பெற்றோர்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அரசுத் துறை உயரதிகாரிகள் பள்ளிக் கட்டடத்தின் முழுமையான கட்டுமான தரத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும், மேற்கூரை மட்டுமின்றி அனைத்துப் பகுதிகளையும் பொறியியல் வல்லுநர்கள் மூலம் பரிசோதிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
மேலும், கட்டுமானப் பணிகளில் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், அதற்குப் பொறுப்பான ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், பள்ளி மாணவர்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கும் வகையில் தேவையான சீரமைப்புப் பணிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.