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'கேம்' விளையாட செல்போன் கேட்ட சிறுவன்: கோபத்தில் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்த தொழிலாளி

சிவராஜ் விபரீத முடிவை தேடிக் கொள்வதற்கு முன், தனது சகோதரியை தொலைபேசியில் அழைத்து, தனக்கு வாழ்வதற்கு விருப்பமில்லை என்று கூறியது முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 6:46 PM IST

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சேலம்: சேலம் அருகே, கேம் விளையாடுவதற்கு செல்போன் கேட்டு தொந்தரவு செய்த சிறுவனைக் கொலை செய்து விட்டு தறி தொழிலாளி விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்ட சம்பவம், பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம், மகுடஞ்சாவடி அருகே உள்ள கோட்டைமேடு காடு பகுதியைச் சேர்ந்த தறி தொழிலாளி நாகராஜ். இவருடைய மகன் தோஷிங், கே.ஆர். தோப்பூர் பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

மாணவன் தோஷிக் செல்போனில் தனது நண்பர்களுடன் கேம் விளையாடி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை அறிந்த பெற்றோர், மாணவன் தோஷிக் மற்றும் அவரது நண்பர்களை கண்டித்து வந்துள்ளனர்.

மாணவன் தோஷிக் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிவராஜ் என்ற தறி தொழிலாளியுடன் நெருங்கி பழகி வந்துள்ளார். இதனால், மாணவன் தோஷிக், சிவராஜின் செல்போனை வாங்கி அடிக்கடி கேம் விளையாடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். ஒரு கட்டத்தில் கோபமடைந்த சிவராஜ், மாணவன் தோஷிக்கை கண்டித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக 10 நாட்களுக்கு முன்பு கூட தோஷிக் மற்றும் சிவராஜ் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

அப்போது, தனது செல்போனில் கேம் விளையாடுவதால் அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டியதாக உள்ளது என்று கூறி, தன்னிடம் இனிமேல் பேச வேண்டாம் என்றும் மாணவன் தோஷிக்கிடம் சிவராஜ் கூறியுள்ளார்.

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சில நாட்கள் இருவரும் பேசாமல் இருந்து வந்துள்ளனர். இனிமேல் செல்போன் கேட்க மாட்டேன் என மாணவன் தோஷிக் உறுதியாக கூறியதை அடுத்து, இருவரும் மீண்டும் பழையபடி நெருங்கிப் பழகி வந்தனர்.

மாணவர் தோஷிக்
மாணவர் தோஷிக் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே, நேற்று இரவு 9 மணியளவில் மாணவன் தோஷிக் மற்றும் சிவராஜ் இருவரும் வெளியே சென்றுள்ளனர். அப்போது சிவராஜின் செல்போனை தோஷிக் விளையாட கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கோபமடைந்த சிவராஜ், உன் பெற்றோரிடம் கூறிவிடுவேன் என்று கூறி கண்டித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதைக் கேட்டு கோபமடைந்த மாணவன் தோஷிக், சிவராஜை ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டியதாக தெரிகிறது.

இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், சிவராஜ் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்திருந்த தறி செய்ய பயன்படுத்தப்படும் நைலான் கயிறால் மாணவன் தோஷிக்கை கழுத்தை நெறித்து கொன்றதாக கூறப்படுகிறது. மாணவன் தோஷிக் இறந்ததால் தன்னை காவல் துறையினர் கைது செய்து விடுவார்கள் என பயந்த சிவராஜ், அருகில் உள்ள சுடுகாட்டுக்கு சென்று விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

மாணவன் தோஷிக் நீண்டநேரமாக வீடு திரும்பாததால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர், மகுடஞ்சாவடி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தனர். இந்நிலையில், இன்று காலை, மாணவர் தோஷிக் வீடு அருகில் உள்ள தோட்டத்தில் அவர் சடலமாக கிடப்பதை கண்ட பொதுமக்கள், காவல் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.

தகவலின் பெயரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல் துறையினர் தோஷிக் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதேபோல், சுடுகாட்டில் இருந்து சிவராஜின் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ஓமலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

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உண்மையிலேயே செல்போன் பிரச்சனையால் தான் இந்த கொலை நடந்ததா, வேறு ஏதேனும் பிரச்சனை உள்ளதா என்பது குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

முதல்கட்ட விசாரணையில், விபரீத முடிவை தேடிக் கொள்வதற்கு முன், சிவராஜ் தனது சகோதரியை தொலைபேசியில் அழைத்து, தனக்கு வாழ்வதற்கு விருப்பமில்லை என்று கூறியது தெரியவந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம்.

இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

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