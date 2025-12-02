ETV Bharat / state

பணம் கொடுத்தால் வரும் செல்போன் - சேலம் சிறையில் நடப்பது என்ன?

அலெக்ஸ் பாண்டியன் என்ற கைதியிடம் இருந்து செல்போன் ஒன்று சிம்முடன் இருந்தது தெரிய வந்தது. அதனை பறிமுதல் சிறை போலீசார், அஸ்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

சேலம் மத்திய சிறை
சேலம் மத்திய சிறை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 2, 2025 at 7:17 PM IST

சேலம்: சிறை வார்டனிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டவை போதை மாத்திரைகளா? என்பது குறித்து காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சேலம் மத்திய சிறையில் வார்டனாக பணியாற்றி வந்தவர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தியை சேர்ந்த செல்வராஜ் (34). இவர் கடந்த 28 ஆம் தேதி கைதிக்கு செல்போன் கொடுக்க சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரது நடத்தையில் சந்தேகம் அடைந்த கண்காணிப்பாளர் வினோத், சிறை காவலர்களிடம் அவரை சோதனை செய்ய உத்தரவிட்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, செல்வராசு ஓய்வு அறையில் மறைத்து வைத்திருந்த 3 கைப்பேசிகள், 80 கிராம் கஞ்சா, 50 கிராம் புகையிலை, 50 போதை மாத்திரைகள் ஆகியவற்றை சிறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இது குறித்து அஸ்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், செல்வராஜை கைது செய்து, விசாரணை நடத்தினர்.

செல்வராஜிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்த பொருட்களை சிறை அதிகாரிகள், காவல் துறையிடம் ஒப்படைத்தனர். அதையடுத்து, அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து, சிறை வார்டன் செல்வராஜ் ஜாமீனில் வெளியே வந்தார்.

ஆனால், சிறைக்குள் கஞ்சா, போதை மாத்திரைகளை கொண்டு செல்ல முயன்றவருக்கு எப்படி ஜாமீன் கிடைத்தது? என பல்வேறு தரப்பினரும் கேள்வி எழுப்பினர்.

இது தொடர்பாக காவல் துறையினரிடம் கேட்ட போது, வார்டன் செல்வராஜிடம் 80 கிராம் கஞ்சா தான் இருந்தது. மேலும், அவரிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டவை போதை மாத்திரைகள் தானா? என்பது தெரியாததால் அவருக்கு ஜாமீன் கிடைத்தது. அந்த மாத்திரைகளை ஆய்வுக்காக அனுப்பியுள்ளோம். அது போதை மாத்திரைகள் தான் என்பது உறுதியானால் அவரை கைது செய்வோம் என கூறினர்.

ஆனால், காவல் துறை மீது நம்பிக்கை இல்லாததால், மாத்திரையை ஆய்வுக்கு கொண்டு செல்லும் போது, தாங்களும் வருவதாக சிறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அதே நேரத்தில் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் உள்ள உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சேலம் சிறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், பிடிபட்ட 3 செல்போனை சிறைக்கு கொண்டு செல்வதற்காக, கிச்சிபாளையத்தை சேர்ந்த ரவுடி ஒருவர் ரூ.45 ஆயிரம் கொடுத்ததாக சிறை அதிகாரிகள் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்த செல்போன் பறிமுதல் சம்பவத்திற்கு முன்னர், அலெக்ஸ் பாண்டியன் என்ற கைதியிடம் இருந்து செல்போன் ஒன்று சிம்முடன் இருந்தது தெரிய வந்தது. அதனை பறிமுதல் சிறை போலீசார், அஸ்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ளனர். அந்த போனில் இருந்து யாருக்கெல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது? என்ற விவரத்தை எடுத்து விசாரிக்குமாறு சிறை அதிகாரிகள் காவல் துறையினரை கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

