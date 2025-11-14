Bihar Election Results 2025

பீகார் தேர்தல் வெற்றியை கண்டு திமுக மிரண்டு போய் உள்ளது - பாஜக நிர்வாகிகள் உற்சாகம்

ராகுல் காந்தி என்ற ஓட்டை படகை நம்பி செல்பவர்கள் மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள் என்று கோவையில் பாஜகவினர் தெரிவித்தனர்.

கோவையில் பாஜகவினர் கொண்டாட்டம்
கோவையில் பாஜகவினர் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 9:06 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அமோக வெற்றியை எதிர்நோக்கி உள்ள நிலையில், கோவை காந்திபுரம் பாஜக அலுவலகம் முன்பு பாஜக தொண்டர்கள் பட்டாசு வெடித்து இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர்.

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் அமோக வெற்றியை நாடு முழுவதும் பாஜகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, கோவையில் பாஜகவினர் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். கோவை காந்திபுரம் வி.கே.கே. மேனன் சாலையில் உள்ள பாஜக அலுவலகம் முன்பு கட்சித் தொண்டர்கள் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்பு வழங்கியும் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஏ. பி முருகானந்தம், மாநில பொருளாளர் எஸ்.ஆர் சேகர் ஆகியோர் தலைமையில் இந்த கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதனை தொடர்ந்து, இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர்.

அப்போது பேசிய அவர்கள், "பீகாரில் பாஜக கூட்டணி பிரமாண்டமான வெற்றியை பெற்றுள்ளது. பல்வேறு குற்றசாட்டுகளை எதிர்கட்சியினர் வைத்தனர்; கட்டுகதைகளை அள்ளிவிட்டனர். அதையும் மீறி மக்கள் இமாலய வெற்றியை கொடுத்து இருக்கின்றனர்" என தெரிவித்தனர்.

"பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகின. ஆனால் அவை இந்தளவு வெற்றி இருக்கும் என கூறவில்லை. இது பிரதமர் மோடியின் திட்டங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி" எனவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்." ராகுல் காந்தி என்ற ஓட்டை படகை நம்பி செல்பவர்கள் மூழ்கடிக்கபடுவார்கள்" எனவும் பாஜக நி்ர்வாகிகள் கூறினர்.

மேலும், "பிரதமரின் பேச்சுக்கு இந்த வாக்குகள் விழுந்துள்ளன. அரசின் திட்டம், மகளிருக்கான திட்டம் ஆகியவை மக்களிடம் சென்று சேர்ந்திருக்கிறது. SIR பிரச்சாரம் எடுபடவில்லை எனவும், பீகார் தேர்தல் முடிவை பார்த்து இங்கு திமுக மிரண்டு போய் இருக்கின்றது. இந்த வெற்றி தமிழக முதல்வருக்கு சந்தோஷம், அதிர்ச்சி என இரண்டையும் கொடுத்து இருக்கின்றது, எங்களுக்கு மிக பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்து இருக்கின்றது" என்று பாஜக தலைவர்கள் கூறினர்.

