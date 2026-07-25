'CECRI-NAL' நிறுவனங்கள் விண்வெளி துறையில் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் - தேசிய விண்வெளி ஆய்வக இயக்குநர் வலியுறுத்தல்
காரைக்குடியில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-மத்திய மின்வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 79- வது நிறுவன நாள் நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
Published : July 25, 2026 at 10:54 PM IST
சிவகங்கை: 'CECRI-NAL' நிறுவனங்கள் விண்வெளி, பாதுகாப்பு துறைகளில் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று சி.எஸ்.ஐ.ஆர் தேசிய விண்வெளி ஆய்வகத்தின் இயக்குநர் டாக்டர்.அபய் ஏ.பஷில்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ.ஆர்- மத்திய மின்வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (CSIR- Central ElectroChemical Research Institute) 79-வது நிறுவன நாள் நிகழ்ச்சி இன்று (ஜூலை 25) நடைபெற்றது. சி.எஸ்.ஐ.ஆர்- சி.இ.சி.ஆர்.ஐ. நிறுவனத்தின் (CSIR- CECRI) இயக்குநர் டாக்டர்.கே.ரமேஷா தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பெங்களூருவில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ.ஆர் தேசிய விண்வெளி ஆய்வகத்தின் (CSIR-NAL) இயக்குநர் டாக்டர்.அபய் ஏ.பஷில்கர் தலைமை விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார்.
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்- மத்திய மின்வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவன வளாகத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள உலோகவியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் பரிசோதனை ஆய்வகத்தையும் (Metallurgical Analysis and Testing Lab), புதிய செல்ஃபி பாயிண்டையும் டாக்டர்.அபய் ஏ.பஷில்கர் திறந்து வைத்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சியில் பேசிய சி.எஸ்.ஐ.ஆர்- மத்திய மின்வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் டாக்டர்.கே.ரமேஷா, சி.இ.சி.ஆர்.ஐ. நிறுவனம் உருவாக்கத்தில் பத்ம பூஷண் டாக்டர்.ஆர்.எம்.அழகப்ப செட்டியாரின் தொலைநோக்கு பார்வை மற்றும் பங்களிப்பை நினைவு கூர்ந்தார்.
மேலும், அரிப்புத் தடுப்பு தொழில்நுட்பங்கள், டைட்டானியம் அனோடு (Titanium anode), மின்கலங்கள், சூப்பர் கேபாசிட்டர்கள், எரிபொருள் செல்கள், எலக்ட்ரோலைசர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சி.இ.சி.ஆர்.ஐ. மேற்கொண்டுள்ள சாதனைகள் குறித்தும், கடந்த ஓராண்டில் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அடைந்த முன்னேற்றங்கள், புதிய ஆராய்ச்சி திட்டங்கள், தொழில்நுட்ப பரிமாற்றங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகளையும் அவர் எடுத்துரைத்தார்.
மேற்பரப்பு பொறியியல் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் வான்வழி வாகனங்களின் வளர்ச்சி குறித்து பேசிய டாக்டர்.அபய் ஏ.பஷில்கர், விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகளில் சி.இ.சி.ஆர்.ஐ.- என்.ஏ.எல். (Central Electrochemical Research Institute- National Aerospace Laboratories:'CECRI-NAL') இணைந்து செயல்படுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்திய அவர், எதிர்காலத்தில் இரு நிறுவனங்களும் ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டில் மேலும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.