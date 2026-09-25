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தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் மோசடிக்காரர் - காங்கிரஸ் முன்னாள் அமைச்சர் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

இந்தியாவில் தொகுதி மறுவரையறை தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டால் அது தென்னிந்திய மக்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியாக அமையும் என சிந்தா மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சிந்தா மோகன்
முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சிந்தா மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 4:46 PM IST

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சென்னை: இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் ஒரு மோசடிக்காரர் என காங்கிரஸ் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சிந்தா மோகன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சிந்தா மோகன் இன்று (செப்டம்பர் 25) சென்னை பத்திரிக்கையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய சிந்தா மோகன், “தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் ஒரு மோசடிகாரர். ரிமோட் கன்ட்ரோல் மூலம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக தில்லுமுல்லு செய்துள்ளார். எனவே ஞானேஷ்குமார், திகார் சிறைக்கு செல்ல வேண்டிய நபர்.

தொகுதி மறுவரையறையால் தென்னிந்தியாவிற்கு அநீதி

தொடர்ந்து, மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான மறுவரையறை நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு விரைவுபடுத்துவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. தற்போதுள்ள 543 மக்களவைத் தொகுதிகள் 800-க்கும் மேற்பட்டதாக அதிகரிக்கப்பட்டால், அது நாட்டின் கூட்டாட்சி சமநிலையைப் பாதிக்கக்கூடும். மேலும் வட இந்திய மாநிலங்களில் 500 தொகுதிகளை உருவாக்கி, தொடர் மோசடிகளை செய்ய பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால், தென்னிந்தியா மற்றும் வட இந்தியா இடையே ஏற்றத்தாழ்வு அதிகரிக்கும்.

543 மக்களவைத் தொகுதிகள் கொண்ட இந்த அமைப்பு, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை உருவாக்கிய டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் மற்றும் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு ஆகியோரின் தொலைநோக்குப் பார்வையால் வடிவமைக்கப்பட்டது. தற்போதைய நிலையில், இந்தியாவில் தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்பட்டால், அது தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியாக அமையும்.

தலித் இந்து கோயில் நுழைவு நூற்றாண்டு விழா

1925-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 13-ஆம் தேதி முதன்முதலில் இந்தியாவில் ஆதிதிராவிடர் வகுப்பைச் சேர்ந்த, சென்னையை சேர்ந்த முருகன் என்பவர், திருச்சானூர் கோவிலில் நுழைந்து சாமியை வழிபாடு செய்தார். இதற்காக அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து ராஜகோபாலாச்சாரி திருப்பதிக்கு வந்து நீதிமன்றத்தில் வாதாடி, முருகனுக்குத் தண்டனை கிடைக்காதவாறு செய்தார்.

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அதனைத் தாெடர்ந்து காந்தி சத்தியாகிரக போராட்டத்தை திருச்சானூர் கோயில் முன்பு நடத்தினார். அதன் மூலம் 33 தலித்துகளுக்கு கோயில் நுழைவு உரிமையை பெற்றுத் தந்தார். இது இந்திய வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு அசாத்தியமான நிகழ்வாகும். அப்போது ராஜகோபாலாச்சாரியார் இந்த சம்பவத்திற்காக குரல் கொடுத்தார்.

இதன் நூற்றாண்டு தினத்தை நினைவு கூறும் வகையில் வருகிற அக்டோபர் 11, 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் திருப்பதியில் தலித் இந்து கோயில் நுழைவு நூற்றாண்டு விழாவை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். இந்த விழாவிற்கு நாடு முழுவதிலும் இருந்து முக்கியப் பிரமுகர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CEC GYANESH KUMAR
FORMER UNION MINISTER CHINTA MOHAN
CONSTITUTION DELIMITATION
சிந்தா மோகன் குற்றச்சாட்டு
FORMER MINISTER CHINTA MOHAN ALLEGE

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