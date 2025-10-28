தாய், மகளை துரத்தி துரத்தி கடித்த தெருநாய்கள்! பதற வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி!
பூந்தமல்லி நகராட்சி 13வது வார்டு மகாலட்சுமி நகரில் அடுத்தடுத்து 10க்கும் மேற்பட்டோரை அங்குள்ள தெருநாய்கள் கடித்துள்ளன.
Published : October 28, 2025 at 6:43 PM IST
சென்னை: சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த தாய், மகளை இரண்டு நாய்கள் ஆக்ரோஷமாக கடிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.
சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லி நகராட்சி 13 வது வார்டு மகாலட்சுமி நகரில் தெரு நாய் தொல்லை அதிகம் உள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். அந்த பகுதியில் அடுத்தடுத்து 10-க்கும் மேற்பட்டோரை தெரு நாய்கள் கடித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், அதே பகுதியை சேர்ந்த யாஸ்மின் மற்றும் அவரது 9 வயது மகள் சமீரா ஆகியோர் மகாலட்சுமி நகர் 5-வது தெருவில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கிருந்த இரண்டு தெரு நாய்கள் தாயையும், மகளையும் வெறி பிடித்து துரத்தி துரத்தி கடித்தன.
இதில் சிறுமி சமீராவிற்கு 10-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் காயம் ஏற்பட்டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். இதே போல் சாலையில் சைக்கிள்களில் செல்லும் சிறுவர்களையும் அங்குள்ள தெரு நாய்கள் துரத்தி, துரத்தி கடித்து வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுவரை பத்துக்கும் மேற்பட்டோரை தெருநாய்கள் கடித்த நிலையில், இது குறித்து பூந்தமல்லி நகராட்சியில் எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே சாலையில் நடந்து செல்லும் யாஸ்மின், அவரது மகள் சமீரா ஆகியோரை இரண்டு தெரு நாய்கள் வெறியுடன் கடிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன. அந்த வீடியோவில் தெரு நாய்களிடமிருந்து தாய் மகளை காப்பாற்ற போராடும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இதே போல், சைக்கிள் ஓட்டி வரும் சிறுவனை துரத்தி சென்று நாய் கடிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளும் வெளியாகி உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் சமீப காலமாக தெரு நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது.
அதுவும் தெரு நாய்க்கடியால் குழந்தைகள் அதிகளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்தல், ரேபிஸ் முகாம் நடத்தி தடுப்பூசி செலுத்துதல் போன்ற பணிகள் முடிக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. மேலும் தெரு நாய்களால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.