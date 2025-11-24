ETV Bharat / state

முகமூடி அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய இளைஞர்கள் - வெளியான பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சி!

சேலத்தில் முகமூடி அணிந்துகொண்டு இருசக்கர வாகனத்தை திருடி சென்ற கொள்ளையர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

முகமூடி அணிந்து பைக் திருடிய இளைஞர்கள்
முகமூடி அணிந்து பைக் திருடிய இளைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025 at 2:31 PM IST

1 Min Read
சேலம்: முகமூடி அணிந்து மர்ம நபர்கள் இருசக்கர வாகனத்தை திருடி செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாநகர பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே இருசக்கர வாகன திருட்டு சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த மாநகர காவல்துறையினர் இரவு நேர ரோந்து பணி உட்பட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், சூரமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட ஜாகிர் ரெட்டிப்பட்டியில் இளைஞர்கள் முகமூடி அணிந்துகொண்டு நள்ளிரவில் பைக் திருட்டில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் ஜாகிர் ரெட்டிப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பொறியாளர் சந்தோஷ். இவர் வழக்கம் போல் நேற்று இரவு தனது இருசக்கர வாகனத்தை வீட்டின் வெளியில் நிறுத்தி உள்ளார். தொடர்ந்து, இன்று காலை அந்த இடத்தில் இருந்த இருசக்கர வாகனம் காணாமல் போய் உள்ளது.

இதனையடுத்து, இச்சம்பவம் குறித்து சந்தோஷ் சூரமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் அவர் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனர். இதில், இரண்டு இளைஞர்கள் முகமூடி அணிந்துகொண்டு பைக் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.

பைக் திருடும் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: பெண் வேடம் அணிந்து சிறுவனை கடத்த முயன்ற நபர் கைது - தர்ம அடி கொடுத்த கிராம மக்கள்!

தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவாகியுள்ள முகமூடி கொள்ளையர்களின் உருவங்களை வைத்து, திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது யார்? எங்கிருந்த வந்தனர்? இவர்கள் குழுக்களாக உள்ளனரா? இவர்களுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் யார்? என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இருப்பினும், நள்ளிரவில் மர்ம நபர்கள் முகமூடி அணிந்து கொண்டு பைக் திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், காவல்துறையினர் இரவு நேரங்களில் தொடர்ந்து ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இந்த நிலையில், இச்சம்பவம் குறித்து சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அந்த சிசிடிவி வீடியோவில், முகமூடி அணிந்துகொண்டு சாலையில் நடந்து வரும் இரண்டு இளைஞர்கள், அப்பகுதியில் சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிந்த இருசக்கர வாகனங்களை எடுக்க முயற்சி செய்யும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளது.

