தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக மோசடி - பெண் தொழிலதிபர் வீட்டில் 4 மணி நேரம் சோதனை
மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 8:10 AM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாகக் கூறி 100 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் பெருங்குடியில் உள்ள துணிக்கடை அதிபர் சண்முகப்பிரியா என்பவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் 4 மணி நேரம் சோதனை நடத்தினர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக கூறி, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடமிருந்து பெருமளவில் பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக மோசடி
இந்த வழக்கில் முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் சமீபத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் நபர்களின் பண பரிவர்த்தனைகள், வங்கி கணக்குகள் மற்றும் ஆவணங்கள் குறித்து மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, அன்பில் மகேஸ் மற்றும் வழக்கில் தொடர்புடைய பிற நபர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் பல்வேறு கட்டங்களாக சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. அதில் வழக்குக்கு தொடர்புடையதாக கருதப்படும் 118 ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அந்த ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தபோது, கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் பண பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக மேலும் சில இடங்களில் சோதனை நடத்த காவல்துறையினர் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.
சண்முகப்பிரியாவுக்கு சொந்தமான வீட்டில் சோதனை
இந்நிலையில், சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள துணிக்கடை அதிபர் சண்முகப்பிரியா என்பவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் நேற்று (அக்.28) சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள முத்துக்குமார் என்பவருடன் சண்முகப்பிரியா பண பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டிருக்கலாம் என்ற தகவலின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால் பெருங்குடியில் உள்ள சண்முகப்பிரியாவுக்கு சொந்தமான வீட்டை வேறு ஒரு நபருக்கு வாடகைக்கு விட்டுவிட்டு, அவர் நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் வசித்து வந்துள்ளார்.
இதனால் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் சண்முகப்பிரியாவின் நீலாங்கரை இல்லத்திலும் சோதனை மேற்கொண்டு அவரிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். சண்முகப்பிரியா என்பவரின் இல்லத்தில் சுமார் 4 மணி நேரம் பண பரிவர்த்தனை தொடர்பான பதிவுகள், வங்கி கணக்கு விவரங்கள், காசோலைகள் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் குறித்து சோதனை நடத்தப்பட்டன.
சுமார் 4 மணி நேரம் நடைபெற்ற சோதனையின் போது சில முக்கிய ஆவணங்களை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து அவற்றில் இடம்பெற்றுள்ள பண பரிவர்த்தனைகள், சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் தொடர்புகள் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்த உள்ளனர்.
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ஏற்கனவே பல்வேறு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களுடன் தற்போது பெருங்குடியில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களையும் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்ய உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ளதாக கூறப்படும் முத்துக்குமாரின் பண பரிவர்த்தனைகள் குறித்தும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய பிற நபர்களின் பங்கு குறித்தும் விசாரணையில் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.