“என் மீது எந்த தவறும் இல்லை என்பதால் தான் பொறுமையாக பதிலளித்தேன்” - 8 மணி நேர விசாரணைக்கு பின் அன்பில் மகேஸ் பேட்டி
முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடம் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சுமார் 8 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினர்.
Published : September 19, 2026 at 7:49 AM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட அரசு அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி மோசடி செய்ததாக பதியப்பட்ட வழக்கில் விசாரணைக்கு ஆஜரான பிறகு பேட்டியளித்த அன்பில் மகேஸ், “என் மீது எந்தத் தவறும் இல்லை என்பதால் தான் போலீசாரின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பொறுமையாக பதில் அளித்தேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் அரசு அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக இளங்கோவன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் பி.டி. அரசகுமார், சுரேஷ், ராஜா ஆகிய 3 பேர் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் அரசகுமார் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வழக்கு விசாரணையில் கிடைத்த ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அப்போதைய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஸின் பெயரும் வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டது. இதையடுத்து கடந்த 16ஆம் தேதி அன்பில் மகேஸ் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு சொந்தமான சென்னை, திருச்சி மாவட்டங்களில் 9 இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள்
இந்தச் சோதனையில் சொத்து ஆவணங்கள், வங்கி விவரங்கள், காசோலைகள் உள்ளிட்ட 118 ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. மேலும் 18 செல்போன்கள், 3 மடிக்கணினிகள், 8 பென்டிரைவ்கள், ஹார்டு டிஸ்க் பொருத்தப்பட்ட 2 மேசைக் கணினிகள், ஒரு டேப்லெட் மற்றும் ஒரு ஆப்பிள் ஐபேட் உள்ளிட்ட மின்னணு சாதனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களில் உள்ள தகவல்கள் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பணப் பரிவர்த்தனைகள், வங்கி விவரங்கள், காசோலைகள், பள்ளி நிர்வாகங்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவை ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், கடந்த 16ஆம் தேதி நடைபெற்ற சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு அன்பில் மகேஸிக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் சம்மன் வழங்கினர்.
அன்பில் மகேஸிடம் 8 மணி நேரம் விசாரணை
இதையடுத்து நேற்று (செப்.18) காலை சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்படும் மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் அன்பில் மகேஸ் நேரில் ஆஜரானார். காலை 10.50 மணிக்கே அலுவலகத்துக்கு வந்த அவர், 11 மணியளவில் விசாரணைக்கு சென்றார்.
தொடர்ந்து சுமார் 8 மணி நேரம் நடைபெற்ற விசாரணையில் 246 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு, அதற்கான பதில்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டங்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்றது.
மீண்டும் விசாரணைக்கு ஆஜராவேன்
இதையடுத்து விசாரணை முடிந்து வெளியே வந்த அன்பில் மகேஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, “கடந்த 16ஆம் தேதி சென்னை, திருச்சி உள்ளிட்ட சில இடங்களில் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சோதனை நடைபெற்றது. கிடைத்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் இன்று ஆஜராக வேண்டும் என்று காவல்துறை தரப்பில் கேட்டுக்கொண்டனர்.
இன்று காலை 11 மணிக்கு வருமாறு கூறியிருந்தனர். நான் 10.50 மணிக்கே வந்துவிட்டேன். இதுவரை 246 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளன. அதற்குரிய பதில்களை கொடுத்துள்ளேன். அவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
என்னை எப்போது அழைத்தாலும் வருவேன். விசாரணைக்கு வர நான் தயாராக உள்ளேன். பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டங்கள் தொடர்பான ஆவணங்களை எடுத்துள்ளனர். அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பொறுமையாக பதில் அளித்ததற்கான காரணம், என் மீது எந்தத் தவறும் இல்லை. மீதமுள்ள கேள்விகளுக்கு அடுத்த வாரம் அழைப்பதாக கூறியுள்ளனர். கண்டிப்பாக வருகிறேன்” என கூறினார்.
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இதுவரை 246 கேள்விகளுக்கு விசாரணை நடைபெற்றுள்ளதாகவும், இன்னும் 40 கேள்விகள் மீதமுள்ளதாகவும், அவை தொடர்பாக அடுத்த வாரம் மீண்டும் விசாரணை நடைபெற உள்ளதாகவும் மத்திய குற்றப்பிரிவு வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது. மேலும் இன்று நடைபெற்ற விசாரணையை எழுத்துப்பூர்வமாகவும் வீடியோவாகவும் பதிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், மின்னணு சாதனங்களில் உள்ள தகவல்கள் மற்றும் விசாரணையில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் வழக்கின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.