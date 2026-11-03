தூக்கத்தை தொலைத்த அன்பில் மகேஸ் - ரூ. 400 கோடி மோசடி வழக்கில் விடிய விடிய நடந்த விசாரணை
நேற்று பகல் சுமார் ஒரு மணியளவில் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தொடங்கிய விசாரணை இரவு முழுவதும் நீடித்துள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 11:20 AM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் 400 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கு தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸிடம் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விடிய விடிய விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
தனியார் பள்ளிகளிடம் அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகக் கூறி, சுமார் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மோசடி நடைபெற்றதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அன்பில் மகேஸ் கைது
இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே அரசகுமார் உள்ளிட்ட சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கும் இந்த விவகாரத்தில் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி அவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அண்மையில் கைது செய்தனர்.
இதையடுத்து, அவரிடம் விசாரணை நடத்துவதற்காக மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுக்க நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரப்பட்டது. நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியதைத் தொடர்ந்து, அவரை போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
குறிப்பாக இந்த மோசடி எந்த முறையில் நடைபெற்றது? தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து எவ்வாறு பணம் வசூலிக்கப்பட்டது? இந்தப் பணப் பரிவர்த்தனைகளில் யார் யாருக்கு தொடர்பு உள்ளது? என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
விடிய விடிய விசாரணை
நேற்று (நவம்பர் 02) பகல் சுமார் ஒரு மணி முதல் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விசாரணை இரவு முழுவதும் நீடித்துள்ளது.
சுமார் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மோசடி நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் நிலையில் இவ்வளவு பெரிய தொகை எவ்வாறு வசூலிக்கப்பட்டது? எந்தெந்த நபர்கள் மூலமாகப் பணம் கைமாறியது? பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைகள் என்ன? என்பது தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகள் அவரிடம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அரசகுமார் உள்ளிட்ட நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையிலும் அன்பில் மகேஸிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதேபோன்று, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி அவருடைய உதவியாளர் மற்றும் நண்பர்கள் ஆகியோருக்குச் சொந்தமான இடங்களில் ஏற்கனவே மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டிருந்தனர். அந்தச் சோதனைகளின்போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு தற்போது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
வசூலிக்கப்பட்ட பணத்தில் யாருக்கெல்லாம் பங்கு?
குறிப்பாக தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலிக்கப்பட்டதன் பின்னணி என்ன?, பள்ளிகளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்பட்ட தொகை எந்தெந்த நபர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது? இந்தப் பணத்தில் யார் யாருக்கு பங்கு சென்றுள்ளது? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இதற்காக அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையிலும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.
அத்துடன், சண்முகப்பிரியா என்பவருக்குச் சொந்தமான வீட்டிலும் ஏற்கனவே மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டிருந்தனர். அந்தச் சோதனைக்கும் இந்த வழக்கில் கிடைத்துள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு குறித்தும் அன்பில் மகேஸிடம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: ரூ. 5,000 கோடி நிதி மோசடி புகாரில் பி.எல்.எம் நிறுவனர் பிரேம்குமார் கைது - நிறுவனம் கூறிய விளக்கம் என்ன?
விசாரணையின்போது போலீசார் எழுப்பும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அவர் அளிக்கும் பதில்கள் எழுத்துப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், அவரது வாக்குமூலத்தையும் பதிவு செய்யும் நடவடிக்கையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள மூன்று நாள் போலீஸ் காவல் நாளை மாலை வரை நீடிக்கும் நிலையில் அதற்குள் இந்த மோசடியில் நடைபெற்ற முழுமையான பணப் பரிவர்த்தனைகள், பணம் கைமாறிய வழிமுறைகள், இதில் தொடர்புடைய நபர்கள் மற்றும் ஒவ்வொருவரின் பங்கு என்ன என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.