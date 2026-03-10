கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு: செந்தில் பாலாஜிக்கு சிபிஐ சம்மன்
கரூர் வழக்கில் மூன்றாவது முறையாக இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு சிபிஐ தவெக தலைவர் விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பியுள்ளது
Published : March 10, 2026 at 1:22 PM IST
கரூர்: தவெக சார்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த வழக்கு தொடர்பாக சிபிஐ தனக்கு சம்மன் அனுப்பி இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக சார்பில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, பொதுமக்கள் குழந்தைகள் என 41 பேர் பலியாகினர். இது தொடர்பாக தவெக மற்றும் பாதிக்கப்பட்டோர் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. பின்னர் இந்த வழக்கு கடந்த வருடம் அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி, ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி, ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் சோனல் மிஸ்ரா, மற்றும் சுமித் சரண் ஆகியோர் மேற்பார்வையில் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது.
இதனிடையே தமிழ்நாடு ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் விசாரணை நடத்திய சிறப்பு புலனாய்வு குழு, தனது 1,316 பக்க விசாரணை அறிக்கை, வீடியோ ஒளிப்பதிவு ஆவணங்களை கடந்த அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி கரூரில் சிபிஐ வசம் ஒப்படைத்தது. இதனையடுத்து கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அமைந்துள்ள சுற்றுலா மாளிகையில் தற்காலிக விசாரணை முகாம் அமைத்து, சிபிஐ அதிகாரிகள் கடந்த அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி முதல் 5 மாதங்களுக்கு மேலாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
முதல் கட்ட விசாரணையில் சிபிஐ, சம்பவம் நடைபெற்ற வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் நவீன தொழில்நுட்ப 3D கேமராக்கள் உதவியுடன், இருபுறமும் சாலையை அளவிட்டு, ஒளிப்பதிவு செய்து, விசாரணையை துவக்கினர். மேலும் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினர், காயம் அடைந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள், பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவல் துறையினர் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதில் குறிப்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், பிரச்சார மேலாண்மை குழு பொறுப்பாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, இணைச் செயலாளர் நிர்மல் குமார், கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்டோரிடம் கரூர் சிபிஐ தற்காலிக அலுவலகத்தில், கடந்த நவம்பர் 24 மற்றும் 25 ஆகிய இரு நாட்கள் விசாரணை நடத்தினர். இதன் தொடர்ச்சியாக தவெக தலைவர் விஜய், கடந்த ஜனவரி மாதம் 12 ஆம் தேதி மற்றும் ஜனவரி 19 ஆம் தேதி இரண்டு முறை சிபிஐ சம்மன் அளித்தன் அடிப்படையில், டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரானார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று (மார்ச் 09) மீண்டும் தவெக தலைவர் விஜய் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என சிபிஐ சம்மன் அளித்துள்ளது. இதில் ஆஜராக விஜய் தரப்பில் அவகாசம் கேட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்நிலையில் நேற்று (மார்ச் 09) கரூர் வழக்கில் சிபிஐ, முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக எம்எல்ஏவுமான செந்தில் பாலாஜி விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டுமென சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
கரூர் துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக, சி.பி.ஐ சம்மன் அனுப்பியது குறித்து, முன்னுக்கு பின் முரணாக சில ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன..— V.Senthilbalaji - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@V_Senthilbalaji) March 10, 2026
வருகின்ற மார்ச் 17 அன்று நேரில் வந்து விளக்கமளிக்குமாறு சி.பி.ஐ அனுப்பிய சம்மனின் அடிப்படையில், அவர்களது கேள்விகளுக்கு நேரில் சென்று உரிய…
இது தொடர்பாக, திமுக எம்எல்ஏ செந்தில்பாலாஜி எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், கரூர் துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக, சி.பி.ஐ சம்மன் அனுப்பியது குறித்து, முன்னுக்கு பின் முரணாக சில ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. வரும் 17-ம் தேதி நேரில் வந்து விளக்கமளிக்குமாறு சி.பி.ஐ அனுப்பிய சம்மனின் அடிப்படையில், அவர்களது கேள்விகளுக்கு நேரில் சென்று உரிய விளக்கங்களை அளிக்கவுள்ளேன்.” என குறிப்பிட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், கரூர் வழக்கு விசாரணை தீவிரமடைந்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.