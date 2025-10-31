ETV Bharat / state

விஜய் பரப்புரை நடந்த இடத்தை அங்குலம் அங்குலமாக அளந்த சிபிஐ அதிகாரிகள்; சூடுபிடிக்கும் கரூர் சம்பவ வழக்கு!

கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியாகினர்.

சாலையை அளவிடும் பணியில் சிபிஐ அதிகாரிகள்
சாலையை அளவிடும் பணியில் சிபிஐ அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 4:37 PM IST

கரூர்: கரூர் சம்பவம் குறித்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐ அதிகாரிகள் குழு இன்று மீண்டும் தொடங்கி உள்ளது.

ஏஎஸ்பி மகேஷ் குமார், சிபிஐ எஸ்பி பிரவீன் குமார், டிஎஸ்பி ராமகிருஷ்ணன், ஆய்வாளர் மனோகரன் உள்ளிட்ட 15 பேர் கொண்ட சிபிஐ அதிகாரிகள் குழு, தவெக கூட்டம் நடைபெற்ற கரூர் - ஈரோடு சாலையில் அமைந்துள்ள வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு காலை 11 மணிக்கு வருகை புரிந்தனர்.

இவர்கள் அதிநவீன டிஜிட்டல் சர்வே கருவி (3D) மூலம் சாலை முழுவதும் அளவிடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். தவெக கூட்டம் நடத்தப்பட்ட சாலையில் கோதூர் பிரிவு சாலை முதல் வேலுச்சாமிபுரம் பேருந்து நிறுத்தம், வடிவேல் நகர் பேருந்து நிறுத்தம் வரையிலான இடங்களை துல்லியமாக அளவிட்டு, அந்த இடத்தில் எத்தனை பேர் நிற்க முடியும் என்பதை கணக்கிட்டனர்.

மேலும், கரூர் - ஈரோடு சாலையில் கடை நடத்தி வரும் வர்த்தகர்கள், தரை கடை வியாபாரிகள், பெட்ரோல் நிரம்பும் நிலைய உரிமையாளர் ஆகியோரிடம் சம்பவத்தன்று பதிவான சிசிடிவி காட்சி பதிவுகளை சேகரித்தனர். தொடர்ந்து, வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களில் 3 பேருக்கு நேரில் சென்று சம்மன் வழங்கினர். அவர்களை சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைத்து துருவி துருவி விசாரித்தனர்.

வேலுச்சாமிபுரத்தில் சிபிஐ விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணைக்காக, கரூர் - ஈரோடு சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டதால், பொதுமக்கள் அவ்வழியாக செல்லமுடியாத நிலை ஏற்பட்டது. பேருந்துக்காக காத்திருந்த பெண்கள் முனியப்பன் கோயில் பேருந்து நிறுத்தம் வரை சுமார் 1 கி.மீ நடந்து சென்றனர்.

இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவ வழக்கில் தமிழ்நாடு போலீஸ் மிரட்டுவதாக குற்றச்சாட்டு; மனுதாரருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி அறிவுறுத்தல்

இன்று நாள் முழுவதும் டிஜிட்டல் கருவி மூலம் பரப்புரை நடைபெற்ற இடத்தை அளவிடும் பணியினை சிபிஐ அதிகாரிகள் மேற்கொண்டனர்.

தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் ஆகியோர் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக்காக காவல்துறையின் அனுமதி பெற வழங்கிய கடிதத்தில், வேலுச்சாமிபுரம் பரப்புரையில் 10 ஆயிரம் கலந்து கொள்வார்கள் என்று தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியாகினர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்க, சம்பவம் நடந்த அடுத்த நாளே தமிழக அரசு ஒரு நபர் ஆணையத்தை அமைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவும் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.

இந்த விசாரணைக்கு எதிராக, பாஜக உள்ளிட்ட பல தரப்புகளிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் எழுந்த நிலையில், வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது உச்ச நீதிமன்றம். மேலும் ஒரு நபர் ஆணையம் மற்றும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் விசாரணைக்கும் தடை விதித்தது.

உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையில் 3 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, சிபிஐ ஏஎஸ்பி மகேஷ் குமார் தலைமையிலான குழு அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி விசாரணையை தொடங்கியது. இதனையடுத்து சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு தங்களது விசாரணை ஆவணங்களை சிபிஐ அதிகாரிகள் வசம் ஒப்படைத்தது.

இதனையடுத்து, சம்பவ இடத்தில் விசாரணையை தொடங்கிய சிபிஐ அதிகாரிகள், கரூர் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் எஃப்.ஐ.ஆர் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் அடங்கிய சீலிடப்பட்ட கவரை ஒப்படைத்தனர். சிபிஐ தாக்கல் செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையில், முதல் குற்றவாளியாக தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், மாநில இணைச் செயலாளர் நிர்மல்குமார் மற்றும் தவெகவை சேர்ந்த சில நிர்வாகிகள் பெயர்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருந்தது.

