நவாஸ் கனிக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு: சிபிஐ தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல்

நவாஸ் கனிக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்குகளின் விசாரணை ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 3:03 PM IST

சென்னை: ராமநாதபுரம் தொகுதி திமுக கூட்டணி எம்பி நவாஸ் கனிக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில், சிபிஐ தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

'ராமநாதபுரம் மக்களவை தொகுதி இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி உறுப்பினரான நவாஸ்கனி எம்.பி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டும், 2024 ஆம் ஆண்டும் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் கூறியுள்ள விவரங்களின் அடிப்படையில், வருமானத்துக்கு அதிகமாக 288 சதவீதம் என ரூ. 23 கோடியே 58 லட்சம் சொத்து குவித்துள்ளார். இதுகுறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' எனக் கோரி திருநெல்வேலியை சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார்.

இதேபோல, நவாஸ் கனி வருமானத்தை மறைத்தது குறித்து விசாரணை நடத்த வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரியும் மற்றொரு வழக்கையும் அவர் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, எம்.பி. நவாஸ் கனி தாக்கல் செய்த வருமான வரிக் கணக்கு குறித்த ஆவணங்களின் நகல்களை சீல் வைக்கப்பட்ட உறையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதேபோல சிபிஐ தரப்பில், இந்த வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இதையும் படிங்க: பாமகவின் கொடி, சின்னத்தை அருள் ராமதாஸ் பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் ; அன்புமணி தரப்பில் புகார்

தொடர்ந்து நீதிபதிகள், இந்த ஆவணங்களை பத்திரமாக வைத்திருந்து, வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வரும் போது நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க பதிவுத்துறைக்கு உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த வழக்குகளின் விசாரணையை ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

கடந்த முறை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, சிபிஐ தரப்பில், நவாஸ் கனி மீதான புகார் குறித்து விசாரணை செய்ததாகவும், முதற்கட்ட விசாரணையில் நவாஸ் கனியின் வருமானம் வரம்பிற்கு உட்பட்டே இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எம்பி நவாஸ் கனி
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
