கரூர் துயர சம்பவம்; தவெக நிர்வாகிகளிடம் இரண்டாவது நாளாக சிபிஐ விசாரணை

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு இதுவரை சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் வழங்கவில்லை என்றாலும், விரைவில் விசாரணைக்கு அவர் அழைக்கப்படுவார் என கூறப்படுகிறது.

சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராக வந்த தவெக நிர்வாகிகள்
சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராக வந்த தவெக நிர்வாகிகள் (TV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read
கரூர்: இரண்டாவது நாளாக இன்று (நவ.25) காலை 10 மணி அளவில் சிபிஐ விசாரணைக்கு தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் ஆனந்த், நிர்மல் குமார், மதியழகன், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகிய 4 பேர் ஆஜராகினர்.

கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் நடத்திய பிரச்சாரத்தின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை (SIT) விசாரித்து வந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சிறப்புப் புலனாய்வு குழு 1,316 பக்கங்கள் கொண்ட விசாரணை அறிக்கை மற்றும் வீடியோ ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.

அதன் அடிப்படையில், கடந்த அக்.17ம் தேதி சிபிஐ வழக்குப்பதிந்து, அக்.22ம் தேதி கரூர் சிஜேஎம்-1 நீதிமன்றத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை விவரங்களை தாக்கல் செய்தனர்.

சிபிஐ தற்காலிக விசாரணை முகாம்
சிபிஐ தற்காலிக விசாரணை முகாம் (TV Bharat Tamil Nadu)

சிபிஐ ஏஎஸ்பி முகேஷ் குமார் பதிவு செய்துள்ள முதல் தகவல் அறிக்கையில், கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், இணைச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் மற்றும் தவெகவைச் சேர்ந்த சிலர் மீது ஐந்து பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

அதன் பின்னர் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அமைந்துள்ள சுற்றுலா மாளிகையில், தற்காலிக விசாரணை முகாம் அமைத்து, இதுவரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு சம்மன் அளித்து நேரில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தியுள்ளது.

மேலும், கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் கூட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட முழு வீடியோ ஒளிப்பதிவு காட்சிகள் மற்றும் ட்ரோன் கேமரா காட்சிகளை தவெகவிடம் சிபிஐ கேட்டிருந்தது. அவைகளும் சிபிஐ-யிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், இணைச்செயலாளர் நிர்மல் குமார், கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், கரூர் நகர பொருளாளர் பவுன்ராஜ் மற்றும் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட 5 பேருக்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது. அதனை தொடர்ந்து அவர்கள் நேற்று காலை 10 மணிக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராகினர். அந்த விசாரணை இரவு 8 மணி வரை, சுமார் 10 மணி நேரமாக நீடித்தது.

சிபிஐ அதிகாரி
சிபிஐ அதிகாரி (TV Bharat Tamil Nadu)

நேற்று முதல் நாள் விசாரணையில், தவெக கூட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதியுடன் எத்தனை பேர் கலந்து கொள்வார்கள் என தவெக தரப்பு கணித்திருந்தது?, பிரச்சார வாகனத்தின் முன்பும், பின்பும் எத்தனை வாகனங்கள் கூட்டத்திற்குள் சென்றது?, விஜய் எத்தனை மணிக்கு பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது? ஏன் தாமதமாக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்?, சம்பவம் நடைபெற்ற போது ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்தது யார்?என்பன உள்ளிட்ட பல கேள்விகளை சிபிஐ அதிகாரிகள் துருவித் துருவி 10 மணி நேரமாக விசாரித்ததாக தெரிகிறது.

இதையும் படிங்க: வங்கக்கடலில் உருவாகும் புயல்; சென்னை உள்ளிட்ட வடமாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

இதனைத் தொடர்ந்து இன்று (நவ.25) காலை 10 மணி அளவில் 2வது நாளாக சிபிஐ அலுவலகத்தில், தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான ஆனந்த், நிர்மல் குமார், மதியழகன், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகிய 4 பேர் ஆஜராகினர்.

இன்றைய விசாரணையில், காலை 10 மணிக்கு தவெக வழக்கறிஞர் பிரிவு நிர்வாகிகளுடன் தவெக நிர்வாகிகள் வந்திருந்தனர். அவர்களிடம் மதியம் 1 மணியை கடந்தும் மூன்று மணி நேரத்துக்கும் மேலாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். தவெக நிர்வாகிகள் வருகையால், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அமைந்துள்ள சுற்றுலா மாளிகை முன்பு கட்சியின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என ஏராளமானோர் திரண்டிருந்தனர். அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்தி இடையூறு ஏற்படாத வண்ணம் நுழைவாயில் முன்பிருக்கும் கதவினை பூட்டினர்.

அடுத்த கட்ட எதிர்பார்ப்பு

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு இதுவரை விசாரணைக்கு ஆஜராக சிபிஐ சம்மன் வழங்கவில்லை என்றாலும், விரைவில் விசாரணைக்கு அவர் அழைக்கப்படுவார் என கூறப்படுகிறது. மேலும், தவெக தரப்பு குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான, கரூர் எம்எல்ஏ செந்தில் பாலாஜிக்கும் சிபிஐ சம்மன் அளிக்கப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

