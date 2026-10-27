தனியார் பள்ளி அனுமதி மோசடி வழக்கு: அன்பில் மகேஸை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டம்
தனியார் பள்ளிகளிடம் பல்வேறு சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மோசடி செய்ததாக வழங்கப்பட்ட புகாரில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டார்.
Published : October 27, 2026 at 12:19 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் பண மோசடி செய்ததாக எழுந்துள்ள புகாரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசிடம் இருந்து அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மோசடி செய்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. அப்புகாரின் அடிப்படையில், முன்னாள் திமுக அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். தொடர்ந்து போலீசார் அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதனைத்தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்டார். அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, அவரை வரும் 6-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார். இதனையடுத்து, இன்று அதிகாலை அவர் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்த மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர். அதன்படி அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளனர். இதற்காக இன்னும் சில நாட்களில் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்ய போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
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நேற்று நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, இந்த வழக்கில் சுமார் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்குப் பணப் பரிவர்த்தனை நடைபெற்றுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால் இந்தப் பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான விவரங்களைச் சேகரித்து, பணம் எங்கிருந்து வந்தது எவ்வாறு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது என்பது உள்ளிட்ட விவரங்களைக் கண்டறிவதற்கான நடவடிக்கைகளில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கவும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அவரது வங்கிப் பணப் பரிவர்த்தனைகளை ஆய்வு செய்து, இந்த வழக்குடன் தொடர்புடைய நிதி விவரங்களைத் திரட்டவும் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.
மேலும் இந்த வழக்கில் முதன்மை நபராகக் கருதப்படும் முத்துக்குமார், தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்து வருகிறார். அவரைப் பிடிப்பதற்காகப் பல்வேறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் அவர் வெளிநாடுகளுக்குத் தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில் அவருக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
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தலைமறைவாக உள்ள முத்துக்குமார் எங்கு இருக்கிறார், அவருக்கும் இந்தப் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் என்ன தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியைப் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கும் போது முத்துக்குமார் குறித்த தகவல்கள் கிடைக்கும் என போலீசார் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.
சுமார் 100 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மோசடி நடைபெற்றதாக எழுந்துள்ள புகாரில், ஊழல் தடுப்புச் சட்டப் பிரிவுகளின் கீழும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியைக் காவலில் எடுத்து விசாரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அவரிடம் நடத்தப்படும் விசாரணை மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பான ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், இந்த வழக்கில் மேலும் விவரங்கள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.