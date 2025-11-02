கரூர் சம்பவம் குறித்து 3வது நாளாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை; சாட்சியம் அளித்த வேலுசாமிபுரம் வியாபாரிகள்
கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டபோது நேரில் பார்த்த விவரங்களை சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் கூறியதாக சாட்சியங்கள் அளித்த வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 2, 2025 at 4:05 PM IST
கரூர்: தவெக கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த வழக்கில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில் வேலுசாமிபுரம் வியாபாரிகள் சிபிஐ தற்காலிக முகாமில் இன்று ஆஜராகி சாட்சியம் அளித்தனர்.
கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் கடந்த செப். 27ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுக்க மிகுந்த துயரத்தை ஏற்படுத்தியது. மிகுந்த சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது.
முதல்கட்டமாக, கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிபிஐ அதிகாரிகள், அதிநவீன 3D கேமரா மூலம் தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டம் நடைபெற்ற 700 மீட்டர் இடத்தை நேற்று மாலை அளவீடு செய்து முடித்தனர். அதனை தொடர்ந்து, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அமைந்துள்ள சிபிஐ-யின் தற்காலிக முகாமில் ஆஜராகுமாறு வேலுசாமிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சாலையோர கடைக்காரர்களுக்கு நேற்று சம்மன் வழங்கியிருந்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, மூன்றாவது நாளான இன்று (நவ.2) காலை முதல் சிபிஐ தற்காலிக முகாமில் 10 வியாபாரிகள் சாட்சியம் அளிக்க ஆஜராகினர். சுமார் 2 மணி நேரத்துக்கு மேலாக நடந்த விசாரணையில், சிபிஐ அதிகாரிகள் தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொள்ளும் முன்னர் எவ்வளவு மக்கள் கூடி இருந்தனர்? விஜய் உரையாற்றும் முன்னர் எவ்வளவு பேர் அங்கு கூடியிருந்தனர்? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளை வியாபாரிகளிடம் எழுப்பினர். கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டபோது, நேரில் பார்த்த விவரங்களை சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் கூறியதாக சாட்சியங்கள் அளித்த வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மேலும், கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக இன்னும் சில தினங்களில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், இணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல்குமார், கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் ஆகியோருக்கு அனுப்பப்பட்ட சம்மன் அடிப்படையில், சிபிஐ அதிகாரிகள் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்த உள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது.