தவெக பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் - கரூர் வந்த சிபிஐ அதிகாரிகள்!
கரூரில் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று விசாரணையை தொடங்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : October 17, 2025 at 11:46 AM IST
கரூர்: தவெக பிரச்சாரத்தின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக, விசாரணை மேற்கொள்ள எஸ்.பி பிரவீன்குமார் உள்ளிட்ட 4 சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூருக்கு வருகை புரிந்துள்ளனர்.
கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி, தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. இச்சம்பவம் குறித்து கரூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் இதுகுறித்து விசாரிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் தனிநபர் ஆணையத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதற்கிடையில், இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்பேரில், வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு (SIT) ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.
ஆனால், இந்த சம்பவம் குறித்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டுமென என விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அதேசமயம், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு இவ்வழக்கை விசாரிக்க தடைவிதிக்க வேண்டும் எனவும், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையிலான ஆணையம் இந்த வழக்கு விசாரணையை கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுக்களை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கடந்த 13 ஆம் தேதி கரூர் கூட்டநெரிசல் உயிரிழப்பு சம்பவம் குறித்த விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி அதிரடியாக உத்தரவிட்டது. மேலும், சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையில் 3 பேர் கொண்ட குழுவையும் அமைத்து உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவின் பேரில், எஸ்.பி பிரவீன்குமார் உள்ளிட்ட 4 சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று (அக்.17) கரூர் வந்துள்ளனர். அவர்கள் கரூரில் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான சுற்றுலா மாளிகையில் தங்கியுள்ளனர். இவர்களிடம், ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர், கரூர் சம்பவம் குறித்து நடத்திய விசாரணை தொடர்பான ஆவணங்களை ஒப்படைக்க உள்ளனர். இதனையடுத்து, சிபிஐ அதிகாரிகள் தங்களது விசாரணையை இன்றே தொடங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.