பனையூர் விரைந்த சிபிஐ அதிகாரிகள்: முக்கிய விவரங்கள் கேட்டு தவெக அலுவலகத்தில் சம்மன்!
கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக கரூர் பகுதியில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 3, 2025 at 4:53 PM IST
சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான முக்கிய விவரங்களை கேட்டு சிபிஐ அதிகாரி தவெக அலுவலகத்தில் சம்மன் வழங்கினர்.
கரூர், வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த மாதம் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சார கூட்டத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூர் பகுதியில் உள்ள வணிகர்கள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, வேலுச்சாமிபுரத்தில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர், ஜவுளிக்கடை உரிமையாளர், செல்போன் கடை உரிமையாளர், மெக்கானிக் ஷாப் உரிமையாளர் என 15 பேரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வேலுச்சாமிபுரத்தில் சிபிஐ அதிகாரிகள் 3D பாரே போகஸ் லேசர் ஸ்கேனர் கருவியுடன் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் சாலைகளை அளவிடும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இந்த சூழலில் இரண்டாம் கட்ட விசாரணையாக சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு சிபிஐ அதிகாரி ஒருவர் வந்தார். அவருடன் கானத்தூர் போலீசாரும் வந்த நிலையில், தவெக அலுவலகத்தில் சுமார் ஒரு மணி நேரமாக விசாரணை நடைபெற்றது. விசாரணை முடிந்து சிபிஐ அதிகாரி புறப்பட்ட பிறகு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது நிர்மல் குமார் பேசுகையில், ”சிபிஐ அதிகாரிகள் எங்களிடம் ஒரு சம்மன் கொடுத்துள்ளனர். அந்த சம்மனில் பிரச்சார வாகனத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவின் பதிவுகள் மற்றும் சில விவரங்கள் கேட்டுள்ளனர். அந்த விவரங்களை நாங்கள் மூன்று நாட்களுக்குள் தருவதாக கூறியுள்ளோம்” என்றார்.
விஜய், பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் அல்லது வேரை யாரையாவது விசாரிப்பதற்கு சம்மன் கொடுத்து உள்ளார்களா? என்ற கேட்ட கேள்விக்கு, ”அப்படி எந்த ஒரு சம்மனும் கொடுக்கவில்லை, அவர்கள் கொடுத்தது ஒரு சம்மன் மட்டும் தான். அதற்கும் நாங்கள் பதில் அளித்து விட்டோம், மற்ற விவரங்களை உங்களிடம் விரைவில் கூறுகிறோம்” என தெரிவித்தார்.