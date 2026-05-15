ETV Bharat / state

விஜய் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்ய வாய்ப்பு - அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை

இபிஎஸ் உள்பட 22 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சி.வி.சண்முகம் தரப்பினர் சபாநாயகரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை
அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 9:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: குதிரைப்பேரம் நடந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக அதிமுக எம்.பி. இன்பத்துரை தெரிவித்திருப்பது தமிழ்நாடு அரசியலில் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

கடந்த மே 13- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான 25 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் தவெக அரசு 144 வாக்குகளை பெற்று ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது.

இந்த நிலையில், அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பணம் கொடுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. குறிப்பாக, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தங்களின் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியிருந்தனர்.

இந்நிலையில், குதிரைப்பேரம் நடந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக அதிமுக எம்.பி. இன்பத்துரை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து அதிமுக எம்.பி. இன்பத்துரை தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, "நாடாளுமன்றத்தில் 1993- ல் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற குதிரை பேரம் மூலம் JMM எம்பிக்கள் ஆதரவை குறுக்கு வழியில் பெற்ற அன்றைய பிரதமர் நரசிம்மராவ், பூட்டாசிங் ஆகியோர் மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்தது போன்று, தற்போதும் முதலமைச்சர் விஜய் மீது வழக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: லஞ்ச புகாரில் கைது: அரசு ஊழியர் எடுத்த விபரீத முடிவு

இதனிடையே, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான 22 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்திருந்தனர். கொறடா உத்தரவை மீறி அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்பட 22 பேர் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தரப்பினர் சபாநாயகரிடம் மனு அளித்துள்ளனர். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் வெளிநடப்பு செய்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ADMK MP INBADURAI
CHIEF MINISTER VIJAY
TAMIL NADU
CBI
HORSE TRADING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.