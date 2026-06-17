பென்ஷனில் 'நூதன' முறையில் ரூ.4 கோடி மோசடி - தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் 7 பேரிடம் விசாரணை
துறைமுகத்தில் பணியாற்றிய 27 பேர் குடும்பத்தை பயன்படுத்தி, 4 கோடியே 51 லட்ச ரூபாய் மோசடி செய்த விவகாரத்தில் 7 பேர் மீது 21 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது
Published : June 17, 2026 at 10:15 AM IST
தூத்துக்குடி: வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் பணியாற்றி உயிரிழந்த 27 ஓய்வூதியதாரர்களின் பெயரில் ரூ.4.51 கோடி ஓய்வூதிய நிதி நூதன முறையில் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக மதுரை சி.பி.ஐ. ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு, 4 அதிகாரிகள் உட்பட 7 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் இந்தியாவில் உள்ள 13 முக்கிய துறைமுகங்களில் ஒன்றாகும். கடந்த 1974 ஜூலை 11 ஆம் தேதி அன்று தூத்துக்குடி ஒரு முக்கிய துறைமுகமாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய துறைமுகம் மற்றும் இந்தியாவின் மூன்றாவது பெரிய கொள்கலன் முனையம் என பெயர் பெற்றது. இங்கு ஆண்டுதோறும் அதிகப்படியான ஏற்றுமதி, இறக்குமதி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த துறைமுகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். அந்த வகையில், இங்கு பணியாற்றி இறந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு குடும்ப பென்ஷன் வழங்கப்படுவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில், துறைமுக அதிகாரிகள் சிலர் போலியான ஆவணங்களை தயாரித்து பென்ஷன் தொகையை நூதனமாக கையாடல் செய்து வருவதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, துறைமுகத்தில் பணியாற்றி உயிரிழந்த 27 ஓய்வூதியதாரர்களின் விவரங்கள் மற்றும் தரவுகளை கணினியில் திருத்தி, அவர்களின் இறப்புச் சான்றிதழ்கள், ஆதார் அட்டைகளை மறைத்து, அவர்களுக்கு பதிலாக சம்பந்தம் இல்லாதவர்களின் வங்கி கணக்குகளை கணினியில் இணைத்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும் இதன் மூலம் கடந்த மார்ச் 2024 வரை சுமார் 4 கோடியே 51 லட்சம் ரூபாய் வரை அரசுப் பணத்தை போலியாக திசை திருப்பி ஒரு கும்பல் சுருட்டி இருப்பதும் தெரிய வந்தது.
இந்த நூதன மோசடியில், துறைமுக முதுநிலை கணக்கு அலுவலர் அனுராதா, கணக்கு அலுவலர் பழனி குமாரசாமி, டேட்டா ப்ராசசிங் அலுவலர் ஜோசப் துரைராஜா, கணிப்பொறி உதவி இயக்குநர் காளியப்பன் ஆகிய 4 அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. மேலும் இவர்களுடன் சேர்ந்து ஊழியர்கள் சந்தனசங்கர், மணிகண்ட பிரபு, கிஷோர் பாபு ஆகியோரும் தங்களுக்கு தெரிந்த நபர்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கு இறந்த நபர்களின் பென்ஷன் பணத்தை வரவு வைத்து, மோசடியில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
|இதையும் படிங்க: பயணிகள் போக்குவரத்து 33 சதவீதம் அதிகரிப்பு - தூத்துக்குடி விமான நிலைய இயக்குநர் பெருமிதம்
இதனையடுத்து, சிபிஐ அதிகாரிகள், 21 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கை மதுரை அலுவலக தலைமை சிபிஐ அதிகாரி சந்தோஷ் குமார் விசாரித்து வருகிறார்.