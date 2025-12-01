வேகம் எடுக்கும் கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு விசாரணை: சம்பவ இடத்தில் சிபிஐ டிஐஜி ஆய்வு
கரூர் வழக்கில் சிபிஐ விசாரணையை மேற்பார்வையிடுவதற்கு ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான 3 பேர் கொண்ட குழுவினர் இன்று கரூருக்கு வரவுள்ளனர்.
Published : December 1, 2025 at 5:42 PM IST
கரூர்: கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தவெக பிரச்சாரக் கூட்டம் நடைபெற்ற இடத்தை சிபிஐ டிஐஜி அதுல்குமார் தாகூர் இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூர் தவெக பிரச்சார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 41 பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பாக, சிபிஐ வழக்கு பதிந்து கரூரில் தற்காலிக விசாரணை முகாம் அமைத்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
முன்னதாக கடந்த அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி கரூர் வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கை தமிழ்நாடு வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வு குழுவும், தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்ட ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான தனிநபர் விசாரணை ஆணையமும் விசாரிக்க தடை விதித்தது. மேலும் விசாரணை ஆவணங்கள் டிஜிட்டல் வீடியோ ஒளிப்பதிவு காட்சிகள் ஆகியவற்றை உடனடியாக சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கவும் உத்தரவிட்டது.
இதன் காரணமாக, கடந்த அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி முதல் சிபிஐ அதிகாரிகள், கரூரில் முகாம் அமைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் உச்ச நீதிமன்றம், சிபிஐ விசாரணையை மேற்பார்வையிடுவதற்கு ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையில் தமிழ்நாட்டை பூர்வீக இடமாக கொள்ளாத இரண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் கொண்ட மூன்று பேர் அடங்கிய குழுவை நியமித்தது. இந்த குழு இன்று மாலை கரூர் வருகை தந்து அங்கு தங்கி, அடுத்த 3 நாட்களுக்கு சிபிஐ விசாரணையை மேற்பார்வையிட உள்ளனர்.
இந்நிலையில், கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் சிபிஐ டிஐஜி அதுல் குமார் தாகூர், நேரில் பார்வையிட்டு சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் விசாரணை குறித்து கேட்டறிந்திருப்பது, முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
அப்போது, தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கை விசாரித்து வரும் ஏஎஸ்பி முகேஷ் குமார், கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட பகுதியில் உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்த இடம், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் உரையாற்றிய வாகனம் நின்ற இடம், கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட போது பொதுமக்கள் சிதறி ஓடிய இடம், ஜெனரேட்டர் அறை அருகே கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட போது முந்திக் கொண்டு பொதுமக்கள் சென்ற இடம், ஆகியவற்றை காண்பித்து விளக்கமளித்தார்.