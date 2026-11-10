குட்கா முறைகேடு வழக்கு விசாரணையை சிபிஐ தாமதப்படுத்துகிறது - சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி அறிக்கை
தகவல்களை நகலெடுத்து மீண்டும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு ஏதுவாக, வழக்கு விசாரணையை 20 நாட்களுக்கு தள்ளி வைக்குமாறு சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : November 10, 2026 at 7:33 PM IST
சென்னை: குட்கா முறைகேடு வழக்கில் சிபிஐ உரிய ஒத்துழைப்பு தராமல் விசாரணையை தாமதப்படுத்துவதாக சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் 2013-ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியின் போது தடையை மீறி லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு குட்கா பொருள்களை விற்பனைக்கு அனுமதித்ததாக, முன்னாள் அமைச்சா்கள் பி.வி.ரமணா, சி.விஜயபாஸ்கா், சென்னை மாநகர முன்னாள் காவல் ஆணையா் எஸ்.ஜாா்ஜ், முன்னாள் டிஜிபி டி.கே.ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள எம்.பி, எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. இந்த வழக்கை மூன்று மாதங்களில் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கடந்த ஜூலை 4-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கை விசாரித்து முடிக்க மேலும், 3 மாதங்கள் அவகாசம் கோரி, சிறப்பு நீதிமன்றம் சென்னை உயா் நீதிமன்றத்திற்கு கடிதம் அனுப்பி இருந்தது. ஏராளமான சாட்சிகள் உள்ள நிலையில், மூன்று மாதங்களில் வழக்கை எப்படி விசாரித்து முடிக்க முடியும்? என கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், அறிக்கை தாக்கல் செய்ய, சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "விசாரணையை சிபிஐ-தான் தாமதப்படுத்துகிறது. குற்றச்சாட்டுப் பதிவுக்கு சிபிஐ முழுமையாக ஒத்துழைக்கவில்லை. வழக்கு தொடர்பான டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் மும்பைக்கு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன" என சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
சிறப்பு நீதிமன்றம் அளித்த அறிக்கையை சுட்டிக் காட்டி, சிபிஐ-க்கு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் பல்வேறு கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு சிபிஐ தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இந்த வழக்கு தொடர்பான 78 மின்னணு ஆதாரங்களில் இருந்து தகவல்களை நகல் எடுத்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு வழங்க சிறப்பு நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டுள்ளது.
அந்த தகவல்களை புதிய ஹார்ட் டிஸ்க்குகளில் வழங்க தலா 5 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் என்பதால், ஏற்கெனவே குற்றம்சாட்டப்பட்ட 26 பேருக்கும் வழங்கப்பட்ட ஹார்ட் டிஸ்க்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
அந்த தகவல்களை நகல் எடுப்பதற்காக ஹார்ட் டிஸ்க்குகள், புதுடெல்லியில் உள்ள ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. தகவல்களை நகலெடுக்க 15 முதல் 20 நாட்கள் ஆகும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து "ஹார்ட் டிஸ்க்குகளை சமர்ப்பிக்கும்படி குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவருக்கும் உத்தரவிட வேண்டும். அந்த தகவல்களை நகலெடுத்து மீண்டும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு ஏதுவாக, வழக்கு விசாரணையை 20 நாட்களுக்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும்" என சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, இந்த வழக்கின் விசாரணையை டிசம்பர் முதல் வாரத்துக்கு தள்ளி வைத்தார்.