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போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூ. 3.65 கோடி மோசடி - வங்கி உதவி மேலாளர் உள்பட 5 பேருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை

இந்த வழக்கில், லாவண்யா என்பவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் சி.பி.ஐ தரப்பில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்ட வில்லை என்பதால் அவர் மட்டும் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்
சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 8:08 AM IST

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சென்னை: போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தி வங்கியில் 3 கோடியே 65 லட்சம் ரூபாய் கடன்பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கில், பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியின் உதவி பொது மேலாளர், வி.ஏ.ஓ உள்பட 5 பேருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை சி.பி.ஐ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

சென்னையைச் சேர்ந்தவர் முத்துசாமி - ஜோதி தம்பதி. இவர்களுடைய மகள் பெயர் லாவண்யா. முத்துசாமி தனது பெயரிலும், தனது மனைவி, மகள் பெயரிலும் தாம்பரம், நங்கநல்லூர், மடிப்பாக்கம் மற்றும் தி.நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கிகளில் 2004 முதல் 2007ஆம் ஆண்டு வரை சொத்துகளை அடமானம் வைத்து கல்விக்கடன் உட்பட 3 கோடியே 62 லட்சத்து 35 ஆயிரம் ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளார்.

இவர் கடன்பெற்ற சொத்துகளை அதிகாரிகள் ஆராய்ந்தபோது, அவற்றிற்கு முறையான விற்பனை பத்திரங்கள் இல்லாததும், போலி ஆவணங்கள் மூலமாகவும் அரசு அதிகாரிகளின் போலி கையெழுத்து மூலமாகவும் கடன் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியின் துணை மண்டல மேலாளர் கோஸ் என்பவர் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு சிபிஐக்கு புகார் அளித்தார்.

அந்த புகார் அடிப்படையில் மோசடி, போலி ஆவணங்கள் தயாரித்தல், கூட்டு சதி, விற்பனை பத்திரம், அரசு முத்திரை, அதிகாரிகள் கையெழுத்து ஆகியவை போலியாக தயாரித்து ஏமாற்றியது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் முத்துசாமி, வின்சென்ட், தாமரைப்பூ, லாவண்யா, தண்டபாணி, மணிவேலு, உமாபதி, கிராம நிர்வாக அலுவலர் தசரதன், சிவக்குமார், ஸ்ரீகாந்த், ஜோதி, பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் உதவி பொது மேலாளர் வெங்கடாசலம் (கடன் அளித்தபோது தி.நகர் வங்கி கிளையின் தலைமை மேலாளர் பணியில் இருந்தவர்) உள்ளிட்ட 12 பேருக்கு எதிராக சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்தது.

இந்த வழக்கின் விசாரணையானது சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள வங்கி மோசடி வழக்குகளை விசாரிக்கும் 11வது கூடுதல் சிபிஐ நீதிமன்ற நீதிபதி ஏ.எஸ்.ரவி முன்பு நடைபெற்று வந்தது. விசாரணை காலத்தில் முத்துசாமி, வின்சென்ட், ஸ்ரீகாந்த், ஜோதி உட்பட 4 பேர் மரணம் அடைந்ததால் அவர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் கைவிடப்பட்டது. உமாபதி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது.

விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 19) நீதிபதி ரவி தீர்ப்பளித்தார். அப்போது, ரவி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தாமரைப்பூ, தண்டபாணி, மணிவேலு, தசரதன், சிவக்குமார், வெங்கடாசலம் ஆகியோருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் சிபிஐ தரப்பில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி, இவர்களை குற்றவாளி என அறிவித்தார்.

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இவர்களில் உதவி பொது மேலாளர், வெங்கடாசலம், விஏஓ (VAO) தசரதன் உட்பட 5 பேருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், குற்றவாளி தண்டபாணிக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிப்பதாக தீர்ப்பளித்தார்.

வங்க அதிகாரியாக இருந்த வெங்கடாசலத்திற்கு 90 லட்சம் ரூபாயும், மணிவேலு, தசரதன், சிவக்குமார் ஆகியோருக்கு தலா ரூ. 45 லட்சம், தாமரைப்பூவுக்கு ரூ. 30 லட்சம், தண்டபாணிக்கு ரூ.15 லட்சம் என மொத்தம் 2 கோடியே 70 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.

லாவண்யாவுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் சிபிஐ தரப்பில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்ட வில்லை என்பதால் அவர் மட்டும் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். தீர்ப்பை தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான குற்றவாளிகள் 5 பேரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

TAGGED:

CBI COURT
CHENANI BANK LOAN CASE
சிபிஐ நீதிமன்றம்
வங்கி கடன் மோசடி
BANK LOAN FRAUD CASE

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