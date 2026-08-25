ETV Bharat / state

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: அவரது குடும்பத்தினரிடம் சிபிஐ தீவிர விசாரணை

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில், கைது செய்யப்பட்டு தற்போது சிறையில் உள்ள 27 பேரையும் சிபிஐ காவலில் எடுத்து, அவர்களிடம் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்த சிபிஐ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட ஆம்ஸ்ட்ராங்
ஆம்ஸ்ட்ராங் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் அவரது குடும்பத்தினரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில், சிபிஐ விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக அவரது மனைவி பொற்கொடி மற்றும் சகோதரர்கள் இருவரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவராக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ராங், சென்னையில் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்தச் சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த கொலை தொடர்பாக முதற்கட்டமாக 28 பேரை செம்பியம் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களில், திருவேங்கடம் என்பவர் போலீசாரால் என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் மொத்தம் 30 பேர் மீது குற்றம்சாட்டி காவல்துறை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. இதில் இருவர் வெளிநாடுகளில் தலைமறைவாக இருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, காவல்துறையின் விசாரணையில் திருப்தியில்லை எனத் தெரிவித்த ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் சகோதரர், வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி நீதிமன்றத்தை அணுகினார். இதனைத்தொடர்ந்து உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, சிபிஐ அதிகாரிகள் புதிய முதல் தகவல் அறிக்கையைப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.

களத்தில் இறங்கிய சிபிஐ அதிகாரிகள்

பின்னர் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக கடந்த வாரம் சிபிஐ எஸ்பி தலைமையிலான அதிகாரிகள், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை செய்யப்பட்ட பெரம்பூர் பகுதிக்குச் சென்று நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அச்சம்பவம் நடைபெற்ற இடம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைப் பார்வையிட்ட அதிகாரிகள், அங்குள்ள சூழ்நிலைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ததுடன், முக்கிய இடங்களின் புகைப்படங்களையும் எடுத்துக் கொண்டனர்.

ஆம்ஸ்ட்ராங் குடும்பத்தினரிடம் சிபிஐ தீவிர விசாரணை

மேலும் கொலை நடைபெற்றபோது அப்பகுதியில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளையும், சிபிஐ அதிகாரிகள் கைப்பற்றி தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி பொற்கொடி, கொலைச் சம்பவத்தைத் தடுக்க முயன்ற அவரது சகோதரர் வீரமணி மற்றும் மற்றொரு சகோதரர் கினோஸ் ஆகிய மூவரிடமும் சிபிஐ அதிகாரிகள் நேரில் விசாரணை நடத்தினர்.

அப்போது கொலையின்போது நடைபெற்ற சம்பவங்கள், ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் நடவடிக்கைகள், அவருக்கு இருந்த அச்சுறுத்தல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்கள் குறித்து குடும்பத்தினரிடம் அதிகாரிகள் தகவல்களைப் பெற்றதாகத் தெரிகிறது.

மேலும் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது சிறையில் உள்ள 27 பேரையும் சிபிஐ காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். அவர்களிடம் கொலைக்கான திட்டம் எவ்வாறு தீட்டப்பட்டது? சம்பவத்தில் யார் யார் தொடர்புடையவர்கள்? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்த சிபிஐ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: எஸ்.பி. வேலுமணி மீதான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் சேர்க்கப்பட்ட மத்திய அரசு அதிகாரிகள்

மேலும் இந்த வழக்கை முதற்கட்டமாக விசாரித்த மாநில காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் இருந்தும், வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களை சிபிஐ அதிகாரிகள் பெற்று வருகின்றனர். தேவைப்படும்பட்சத்தில் மாநில காவல்துறை அதிகாரிகளிடமும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக நேரில் விசாரணை நடத்த சிபிஐ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

TAGGED:

ARMSTRONG MURDER CBI INVESTIGATION
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு
CBI INVESTIGATION
ARMSTRONG MURDER CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.