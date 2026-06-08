டான்ஜெட்கோ மின்மாற்றி கொள்முதல் டெண்டர் விவகாரம்; சிபிஐ வழக்குப்பதிவு
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தில் கடந்த 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய ஆண்டுகளில் மின்மாற்றிகள் கொள்முதலுக்காக டெண்டர்கள் கோரப்பட்டிருந்தன.
Published : June 8, 2026 at 10:59 PM IST
சென்னை: டான்ஜெட்கோவில் (TANGEDCO) மின்மாற்றி கொள்முதல் டெண்டர்களில் ரூ.397 கோடி ஊழல் நடந்ததாகக் கூறப்படும் புகாரில் சிபிஐ (CBI) புதிய வழக்கைப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி இப்புதிய வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தில் கடந்த 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய ஆண்டுகளில் விநியோக மின்மாற்றிகள் 25 KVA முதல் 500 KVA வரை கொள்முதல் செய்வதற்காகப் பல டெண்டர்கள் கோரப்பட்டன.
இந்த டெண்டர்களில் பெருமளவில் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் நடந்துள்ளதாகவும், இதன் மூலம் ஏலதாரர்களுக்கு முறையற்ற ஆதாயமும், அரசுக்கு சுமார் ரூ.397 கோடி இழப்பும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இதுதொடர்பாக, லஞ்சஒழிப்புத் துறையிடம் அறப்போர் இயக்கம் சார்பாக அதன் மேலாண்மை அறங்காவலர் ஜெயராம் வெங்கடேசன், அதிமுக வழக்கறிஞர் அணி துணைச் செயலாளர் சரவணன், மதுரை மாவட்டத்தைச் ராஜ்குமார் ஆகியோர் புகார் அளித்திருந்தனர்.
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இந்தப் புகார்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன
இந்த முறைகேடுகளில் டான்ஜெட்கோவின் அப்போதைய டெண்டர் கோரும் அதிகாரம் கொண்ட அதிகாரிகள், டெண்டர் பரிசீலனைக் குழுவின் அப்போதைய அதிகாரிகள், பிற அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் ஒப்பந்ததாரர்கள்/நபர்கள் ஆகியோருக்குத் தொடர்பு இருப்பதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது சிபிஐ முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தமிழக மின்சாரத் துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிபிஐ புதிய வழக்கை பதிவு செய்து விசாரணை தொடங்கியுள்ள நிலையில் இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டில் தொடர்புடைய நபர்கள் விரைவில் கைது செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பணியிடை நீக்கம்: இதனிடையே, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்தின் உடுமலைப்பேட்டை மரபுசாரா எரிசக்தி பிரிவில் பணியாற்றும் மேற்பார்வை பொறியாளர் .ஆர்.ஜி.பிரசாத், செயற்பொறியாளர் கே.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அமைச்சர் நிர்மல்குமார் துறை ரீதியாக நடத்திய ஆய்வு கூட்டத்தில் அதிகாரிகள் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.