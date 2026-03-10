கரூர் சம்பவம்: மார்ச் 15-ல் விசாரணைக்கு ஆஜராக தவெக விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன்
தவெக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்த நபர்களுடன் நேர்காணல் மற்றும் கட்சிப் பணிகள் காரணமாக சிபிஐ விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக விஜய் தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டது.
Published : March 10, 2026 at 5:23 PM IST
சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கில் மார்ச் 15 ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக தவெக தலைவர் விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தவெக சார்பில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் மயங்கி விழுந்தனர். மேலும் நெரிசலில் சிக்கி பொதுமக்கள், குழந்தைகள் என 41 பேர் பலியாகினர். நாட்டையே உலுக்கிய இந்த சம்பவத்தை தற்போது சிபிஐ விசாரணை செய்து வருகிறது.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக சிபிஐ அனுப்பிய சம்மனை ஏற்று, தவெக நிர்வாகிகள் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தனர். அதை தொடர்ந்து, ஜனவரி மாதம் 12 ஆம் தேதி மற்றும் ஜனவரி 19 ஆம் தேதி என இருமுறை தவெக தலைவர் விஜய் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரானார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக மார்ச் 10 ஆம் தேதி (இன்று) மீண்டும் அவர் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியிருந்தது. ஆனால், தவெக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்த நபர்களுடன் நேர்காணல் மற்றும் கட்சிப் பணிகள் காரணமாக நேரில் ஆஜராக விஜய் தரப்பில் அவகாசம் கேட்டதாக தகவல் வெளியானது.
அதனை ஏற்றுக்கொண்ட சிபிஐ அதிகாரிகள், மீண்டும் ஒரு புதிய சம்மனை அனுப்பியுள்ளனர். அதில், வரும் 15-ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என சிபிஐ குறிப்பிட்டுள்ளது.
அதேபோல, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக எம்எல்ஏவுமான செந்தில் பாலாஜி மார்ச் 17 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டுமென சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
இதுகுறித்து செந்தில் பாலாஜி அவரது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், “கரூர் துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக, சி.பி.ஐ சம்மன் அனுப்பியது குறித்து, முன்னுக்கு பின் முரணாக சில ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. வருகின்ற 17ஆம் தேதியன்று நேரில் வந்து விளக்கமளிக்குமாறு சிபிஐ அனுப்பிய சம்மனின் அடிப்படையில், அவர்களது கேள்விகளுக்கு நேரில் சென்று உரிய விளக்கங்களை அளிக்கவுள்ளேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.