ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியையிடம் 160 பவுன் நகை, ரூ.1.5 லட்சம் அபகரிப்பு - கும்பலுக்கு சிபிசிஐடி போலீஸ் வலைவீச்சு!

நெல்லையில் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியையிடம் மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மையத்திற்கு நிதி வேண்டும் எனக் கூறி மோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சிபிசிஐடி போலீஸ் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 8, 2025 at 3:30 PM IST

திருநெல்வேலி: ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியையிடம் 160 பவுன் நகை, ரூ.1.5 லட்சம் பெற்று திருப்பித் தராத பாதிரியாரை சிபிசிஐடி போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

ராதாபுரம் தாலுகா, தெற்கு கள்ளிகுளத்தைச் சேர்ந்தவர் அமிர்த ஹெலன் ராஜாத்தி. ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியையான இவருக்கு, 1990-ல் ஆசிரியைப் பணி வழங்கிய பாதிரியாரான தேவராஜன் மற்றும் அவரது உதவியாளர் பவுலின் ராணி ஆகியோர், தாங்கள் நடத்தி வரும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மையத்திற்கு நிதி இல்லை எனக் கூறி, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ரூ.1.5 லட்சத்தை காசோலையாக கடன் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

பின்னர், மேலும் பணம் தேவை 10 நாட்களில் திரும்ப தந்து விடுகிறோம் எனக் கூறியுள்ளனர். தனக்கு வேலை வாங்கி தந்தவர் என்பதால் அவரை நம்பி அமிர்த ஹெலன் ராஜாத்தி தனது நகை மற்றும் தனது மகளின் நகைகள் என மொத்தம் 160 பவுன் நகைகளை பாதிரியாரிடம் கொடுத்ததாக தெரிகிறது. இந்த நகைகளை 2024 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி வரை சிறிது சிறிதாக பெற்றதாகத் தெரிகிறது.

ஆனால், சொன்னபடி பணத்தையோ, நகைகளையோ பாதிரியார் தேவராஜன் திருப்பித் தராமல், நகைகளை அடகு வைத்து கிடைத்த பணத்தை இரிடியம் தொழிலில் முதலீடு செய்துள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.

மேலும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த அறக்கட்டளையின் நிர்வாகிகள் பெருமாள், பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோர் மூலம் இந்த தொழிலில் முதலீடு செய்ததாகவும், தான் வள்ளியூர் மற்றும் நாகர்கோவில் பகுதிக்கு புரோக்கர்களாக இருப்பதாகவும், அதில் கிடைக்கும் பணத்தை தருவதாகவும் கூறி அமிர்த ஹெலன் ராஜாத்தியை நம்ப வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் ரிசர்வ் வங்கியில் இருந்து பணம் வந்து விட்டது என போலியான ஆவணங்களைக் காட்டி, தொடர்ந்து ஏமாற்றி வந்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவத்தால் தனது ஒட்டுமொத்த உழைப்பையும் இழந்து தற்கொலை எண்ணத்தில் வாழ்ந்து வருவதாக அமிர்த ஹெலன் ராஜாத்தி நெல்லை சிபிசிஐடி போலீசில் புகார் அளித்தார். இந்தப் புகாரின்பேரில், சிபிசிஐடி இன்ஸ்பெக்டர் ஷாகுல் ஹமீது, மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: 'என்னங்க கேள்வியே புரியல' நெல்லையில் அரியர் தேர்வெழுத சென்ற மாணவர்களுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி!

இந்நிலையில், இந்த மோசடி வழக்கில் தொடர்புடைய, ராதாபுரம் அருகே கிழவனேரி பகுதியைச் சேர்ந்த பவுலின் ராணி (53) என்பவரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர். அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, கொக்கிரகுளம் மகளிர் சிறையில் அடைத்தனர். இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய தேவராஜன் உள்ளிட்ட மற்றவர்களை சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

