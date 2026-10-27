செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான விவகாரம்: அடையாளங்களுடன் போஸ்டர் வெளியிட்ட சிபிசிஐடி
சிறுமி காணாமல் போனது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், ரவுடி ஒருவர், சாமியார் ஒருவர், மற்றும் பெற்றோரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 27, 2026 at 3:22 PM IST
சென்னை: செஞ்சி அருகே மாயமான ஏழு வயது சிறுமியின் அடையாளங்களுடன் சிபிசிஐடி போலீசார் போஸ்டர் வெளியிட்டு பொதுமக்களிடம் தகவல் கோரியுள்ளனர்.
மாயமான சிறுமியைக் கண்டறியும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, விழுப்புரம் சிபிசிஐடி போலீசார் சிறுமியின் புகைப்படத்துடன் கூடிய புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். அதில் சிறுமியின் அங்க அடையாளங்கள், அவர் காணாமல் போன நாளில் அணிந்திருந்த ஆடைகள் உள்ளிட்ட விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. சிறுமியை அடையாளம் காண்பதற்கும், அவரைப் பற்றிய தகவல்களைப் பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறுவதற்கும் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேலும் சிறுமியை எங்கேனும் பார்த்திருந்தாலோ அல்லது அவர் இருக்கும் இடம் குறித்து ஏதேனும் தகவல் தெரிந்திருந்தாலோ உடனடியாக தெரிவிக்குமாறு சிபிசிஐடி போலீசார் பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். இதற்காக விழுப்புரம் சிபிசிஐடி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளரைத் தொடர்பு கொள்வதற்கான செல்ஃபோன் எண்களும் போஸ்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
இந்த போஸ்டர் தற்போது பொதுமக்களின் கவனத்தைப் பெற்று வரும் நிலையில், சிறுமி குறித்த தகவல்கள் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக ஏற்கனவே ரவுடி ஒருவர், சாமியார் ஒருவர் மற்றும் சிறுமியின் பெற்றோரிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
அவர்களிடம் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல் சிறுமி சென்றிருக்க வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படும் வழித்தடங்களில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களின் பதிவுகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
சிறுமி காணாமல் போன நேரத்தில் அந்தப் பகுதிகளில் யாரேனும் சென்றுள்ளனரா, சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் நடமாட்டம் இருந்ததா என்பது குறித்து சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து தகவல்களைச் சேகரித்து வருகின்றனர். ஏழு வயது சிறுமி மாயமான சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், சிறுமியை விரைவாகக் கண்டறிய சிபிசிஐடி போலீசார் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே உள்ள ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த 7 வயது சிறுமி, கடந்த 11ஆம் தேதி இரவு தனது வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென மாயமானார். சிறுமி காணாமல் போனதை அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், அவரை பல்வேறு இடங்களில் தேடியுள்ளனர். உறவினர்கள் மற்றும் தெரிந்தவர்கள் வீடுகள் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் தேடியும் சிறுமி குறித்த எந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லை.
இதனையடுத்து பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சத்தியமங்கலம் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இருப்பினும் சிறுமி காணாமல் போனது தொடர்பாக எந்தவிதமான துப்பும் கிடைக்காத நிலையில், வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. இதற்கான உத்தரவை காவல்துறை டிஜிபி பிறப்பித்தார்.
இதனைத்தொடர்ந்து விழுப்புரம் சிபிசிஐடி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் தலைமையிலான போலீசார் சிறுமியைத் தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர் எங்கு சென்றார், காணாமல் போனதற்கான காரணம் என்ன, இந்தச் சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.