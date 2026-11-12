தமிழக முதல்வர் பெயரில் போலி வீடியோ தயாரித்து பணம் பறிக்க முயற்சி: ராஜஸ்தான் இளைஞர் மீது 60 நாட்களில் குற்றப்பத்திரிக்கை
இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட குற்றவாளியை சிபிசிஐடி சைபர் கிரைம் போலீசார், ராஜஸ்தான் மாநிலக் காவல் துறையினரின் ஒத்துழைப்புடன் கடந்த செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
Published : November 12, 2026 at 7:56 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை போல டீப் ஃபேக் வீடியோக்களை உருவாக்கி மோசடியில் ஈடுபட்ட ராஜஸ்தான் இளைஞர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட 60 நாட்களுக்குள் சிபிசிஐடி போலீசார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை போலவே தோற்றமளிக்கும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, போலியான டீப் ஃபேக் வீடியோக்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, அவற்றின் மூலம் பொதுமக்களைத் தொடர்பு கொண்டு நிதி உதவி வழங்குமாறு கோரப்பட்டு வந்தது.
முதலமைச்சரே நேரடியாக நிதி உதவி கேட்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி, பொதுமக்களை ஏமாற்றும் வகையில் இந்த வீடியோக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
இது தொடர்பாக கடந்த செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி சிபிசிஐடி சைபர் கிரைம் பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட நபரைக் கண்டறிந்து கைது செய்ய சிபிசிஐடி சார்பில் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியப் பிரதேச மாநிலங்களின் உள்பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
அங்கு தீவிர தேடுதல் வேட்டை மற்றும் சோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் மூலம் மோசடிக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கைப்பேசிகள், சிம் கார்டுகள், மற்றும் பல்வேறு மின்னணு சாதனங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை போலீசார் கைப்பற்றினர்.
குறிப்பாக, மோசடி டீப் ஃபேக் வீடியோக்களில் பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளும்படி குறிப்பிடப்பட்டிருந்த தொலைபேசி எண்களுக்கான சிம் கார்டுகளும், பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பணத்தைப் பரிமாற்றம் செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட யுபிஐ அடையாள எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட சிம் கார்டுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
பின்னர் குற்றவாளியின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணித்து, ராஜஸ்தான் மாநிலக் காவல் துறையினரின் ஒத்துழைப்புடன் கடந்த செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி சிபிசிஐடி தனிப்படையினர் கைது செய்தனர். அப்போது நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், ராஜஸ்தான் மாநிலம், அல்வார் மாவட்டம், லச்சம்கர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜகூர் கானின் மகன் சியாபு கான் (28) என தெரியவந்தது.
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இதனையடுத்து ஆள்மாறாட்டம் செய்தல், போலி ஆவணங்கள் தயாரித்தல், மோசடி செய்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்களின் கீழ் பாரதிய நியாயச் சட்டம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000 ஆகியவற்றின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின்படி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் விசாரணையை விரைந்து முடித்த சிபிசிஐடி போலீசார், வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட 60 நாட்களுக்குள் குற்றப்பத்திரிகையைத் தயாரித்து, சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள XI-வது பெருநகர நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மின்னணு முறையில் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.