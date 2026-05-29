கவின் கொலை வழக்கு; சுர்ஜித்தின் தாயாரை கைது செய்த சிபிசிஐடி
கவின் கொலை வழக்கில் பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித், அவரது தந்தை சரவணன், உறவினர் ஜெயபால் ஆகிய மூவரும் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் உள்ளனர்.
Published : May 29, 2026 at 2:08 PM IST
திருநெல்வேலி: கவின் கொலை வழக்கில் சுர்ஜித்தின் தாயார் கிருஷ்ணகுமாரியை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த கவின் செல்வகணேஷ் (24) மென்பொருள் பொறியாளராக வேலை பார்த்து வந்த நிலையில், திருநெல்வேலியை சேர்ந்த பெண்ணை காதலித்து வந்தார். இதுகுறித்து அறிந்த அந்தப் பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் பட்டப்பகலில் கவினை கொலை செய்தார். காதல் விவகாரத்தில் மென்பொருள் பொறியாளர் பட்டப்பகலில் கொலை செய்யப்பட்டது பெரும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.
குறிப்பாக கொலையான கவின் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால், சாதிய நோக்கத்தோடு இந்த கொலை நடைபெற்றதாகவும் கூறப்பட்டது. இந்த கொலை வழக்கு குறித்து முதலில் பாளையங்கோட்டை போலீசார் விசாரித்து வந்த நிலையில், பின்னர் வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. பெண்ணின் தந்தை சரவணன் மற்றும் தாய் கிருஷ்ணகுமாரி இருவரும் காவல்துறையில் உதவி ஆய்வாளர்களாக பணிபுரிந்து வரும் நிலையில், சிபிசிஐடி போலீசார் பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித்தை முதலில் கைது செய்தனர். அதன் பின்னர், விசாரணையில் அவரது பெற்றோரும் இந்த கொலையில் உடந்தையாக இருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து முதல்கட்டமாக சுர்ஜித்தின் தந்தை சரவணனை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து உறவினர் ஜெயபால் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து இந்த கொலை வழக்கில் சுர்ஜித், அவரது தந்தை சரவணன், உறவினர் ஜெயபால் ஆகிய மூவரும், நீதிமன்ற காவலில் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் கவின் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பமாக தற்போது சுர்ஜித்தின் தாயாரும், துணை ஆய்வாளருமான கிருஷ்ணகுமாரியை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த சிபிசிஐடி அதிகாரிகள், சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் கிருஷ்ணகுமாரியை கைது செய்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட பெண் காவலரான கிருஷ்ணகுமாரியை போலீசார் சிபிசிஐடி காவல் நிலையத்தில் இருந்து மருத்துவ பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். பின்னர் அவரை நெல்லை 2-வது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.